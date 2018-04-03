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智慧台北挨批監控校園 李明賢：先用在吳音寧及公僕

2018-04-03 10:28聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市府上個月底在南港展覽館「智慧城市展」靜態展出「智慧台北，創新教育」看板，說明未來可使用人臉辨識系統來管理課堂，引起外界質疑侵犯隱私，教育局事後也緊急撤下看板，否認有此規畫；對此，國民黨文傳會主委、有意參選南港內湖區議員的李明賢昨在臉書說，如果要用，先用在各局處公僕身上，特別是北農吳音寧是否稱職上，他絕對舉雙手贊成。

看板內容提到人臉辨識應用包含「遲到早退自動監測，出勤紀錄可以完整保留」、「學生跑班換課，無需反覆、重新簽到點名」、「深度學習人臉變化，自動調整識別參數」及「完整記錄上課行為，分析學生抬頭率與專注度」。引引發網友批評是監控學生、侵犯學生隱私；還有網友諷刺，這和大陸的天網技術幾乎一樣，全大陸近14億人口過濾一遍只要1秒鐘，不尊重人權這塊，兩岸確實一家親。

教育局則澄清，北市各級學校未實際在班級教室內使用人臉辨識，看板圖片模擬情境，人臉辨識專注度等應用是廠商構想，北市不會採用，並請廠商撤除看板。

李明賢指出，柯市府近年來力推e化教育，盼望能打破教育世襲化困境，立意良善，但人臉辨識用於課堂的構想卻要顧及倫理道德。

他表示，現在北市學生念書普遍壓力都很大，放學在補習班待很晚，隔天上課難免有打瞌睡情況。若全天候監測學生學習狀況，有大炮打小鳥的疑慮。反觀若用在大學，大學生會氣到跺腳，還是從善如流接受？

他說，市長柯文哲不妨調查，北市府有哪一個局處，問心無愧能接受人臉辨識系統考核？大人都做不到的事，要求國高中生做到，太苛刻了。他要呼籲柯P團隊，科技進步是好事，但要用在對的地方，如果要用，先用在各局處公僕身上，特別是北農吳音寧是否稱職上，他絕對舉雙手贊成。

台北市教育局在智慧城市展覽中，以模擬示意圖展出人臉辨識應用在教室內的技術。圖／網...
台北市教育局在智慧城市展覽中，以模擬示意圖展出人臉辨識應用在教室內的技術。圖／網友Jiun Shen Fong 臉書提供
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台北市教育局在智慧城市展覽中，以模擬示意圖展出人臉辨識應用在教室內的技術。圖／取...
台北市教育局在智慧城市展覽中，以模擬示意圖展出人臉辨識應用在教室內的技術。圖／取自李明賢臉書
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李明賢北農吳音寧人工智慧
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