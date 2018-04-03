【重磅快評】土地不夠找我？蔡總統國土管理亂了套

2018-04-03 10:05 聯合報 主筆室



藍綠立委提案修法放寬「工廠管理輔導法」，官員強調絕非就地合法。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立委提案修「工廠管理輔導法」，幫6萬家農地上的違章工廠解套。立委認真說文解字，官員配合演出，強調絕非就地合法，奇怪的是每個人的認知都是就地合法。進一步推想，政府鼓勵人民違法，不違法、違章的是傻瓜。

上月底內政部長葉俊榮舉行《國土計畫》出爐記者會，宣稱農地流失不止10萬公頃，農委會也強調維護糧食安全，堅定捍衛農地。不客氣地說，若真只流失10萬公頃農地，那該給各級官員拍拍手，「一吋山河一吋血」，他們盡了守土之責，但事實恐不然，若僅流失20萬公頃農地，就已萬幸。

現況是，登記在案的農地違章工廠6萬家，既然「違章」，合理推估沒登記列管的一定比登記列管多得多。宜蘭林聰賢當縣長時放行的豪華農宅，都是以農用設施名義興建，基地都是不折不扣的農地，都不在葉俊榮擔心的流失農地之列，可能只流失10餘萬公頃嗎？

農地很好用，因為政府不去管。買工業用地蓋工廠太貴，各項法規都得應付，田裡蓋起廠房容易多了，地主種田收入差，樂得收租養家，管你做什麼用！地方政府怎可能管違章小事？何況涉及選票。

更可憑藉的是政府說話不算話。小英競選時三不五時宣稱確保糧食安全、守護農地，520後所有新建違章拆無赦，結果呢？立下的拆除截止期一次次跳票，再一次次展延；立委日昨的修法案只差沒明白說「就地合法」。

不止違章工廠、違法農舍，這些只算蠶食，鯨吞農地的局面更在所多有。國土計畫的施行計畫授權地方草擬，各地都打農地的主意，比較公然、文明的是「城鄉發展區」，意思是鄰近地方生活圈的農地乾脆就逐步變更用途，日後漸漸改為都市發展腹地。不要懷疑，這些土地還會保留在「農地目」列管，因為稅、費低得多。

麻煩還不只這些！蔡小英推《前瞻計畫》時拍過多少次胸脯「土地不夠找我」，她哪裡變出土地？當然打農地主意。不是農地不能變更使用，前提是有計畫、做好農地防衛措施。但現況不然，小英隨興答應，接下來的國土計畫亂了套，整套的國土管理失控。

違法、違章的農地利用，必將是不可逆的傷害，各級官員沒有原諒自己的空間。葉俊榮的國土計畫不能只是掛圖，務必落實。