文化部「噤聲的日常」展 受邀致詞貴賓被噤聲

2018-04-03 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



文化部國家人權博物館昨天舉行戒嚴時期文物特展開幕記者會，受邀與會的藏書家石文傑 （筆名史為鑑）卻表示，他受邀上台致詞，原本要講的內容包括請蔡英文總統站在歷史正確的一邊、為兩岸展開永久和平的內容，卻在最後一刻被取消，改為上台為活動揭幕，讓他感到不解及感嘆，「捐書對我來說就像嫁女兒，結果今天沒讓我講話，好可惜」。

7日是言論自由日，文化部昨天舉辦「2018言論自由日─噤聲的日常」特展，現場演奏當年的禁歌如「望春風」、「四季紅」，還從石文傑捐贈的圖書資料中，選出具代表性的競選傳單和禁書展出；人權館館長陳俊宏表示，希望藉由本次特展，讓大家瞭解戒嚴時期噤聲的日常。

石文傑說，他很早就接到主辦單位邀請，人權博物館不但寄邀請函給他，還口頭邀約，除了希望他當天能提早抵達，也先和他詢問致詞內容，而他住新北市鶯歌，昨天依約提早出門，在捷運上還接到人權博物館的電話，詢問他是否已經抵達。