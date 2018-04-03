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陳菊默認接總統府秘書長 孫大千：粗糙的二流劇本

2018-04-03 09:28聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

對於是否有無意願接任府秘書長，高雄市長陳菊日前表示，「戰士沒有選擇戰場的權利」。前立委孫大千認為，陳菊的確是擔任總統府秘書長的適合人選。

不過，孫大千說，他不能了解，總統府秘書長又不是什麼丟臉的職位，或者是什麼見不得人的工作，為什麼這一次的人事安排要搞得這麼故弄玄虛的呢？這又不是金馬影后的名單，不可以事先透露。就算是為了營造戲劇張力，希望有一個華麗登場，吊胃口也未免吊得太久了，觀眾可能氣都氣飽了。

孫大千說，當外界失去耐心，沒有驚喜的時刻，陰謀論就自然而然浮上檯面，連「勇哥」也跑出來湊熱鬧了。難道是因為有什麼不可告人的利益交換，所以不敢在第一時間承認這個人事調動嗎？「顧左右而言他」了這麼久，現在忽然告訴大家，「戰士沒有權利選擇戰場」，這樣粗糙的二流劇本，只是讓人民再一次看到政治人物的虛偽，這真的是標準的「搬石頭砸自己的腳」的例子。

孫大千感嘆，陳菊要接總統府秘書長早點承認不就好了，現在把我們也都拖累下水了，以後政治人物講的話誰還會信呢？

陳菊應該學學林志玲。人家都可以那麼坦然直率的回答私人感情問題，一個總統府秘書長的任命，有這麼難回答嗎？

高雄市長陳菊出席。記者陳正興/攝影
高雄市長陳菊出席。記者陳正興/攝影
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陳菊孫大千總統府
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