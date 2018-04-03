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Garmin將台灣列國家被道歉 游梓翔：問題的根本是台獨

2018-04-03 06:41聯合報 記者楊德宜╱即時報導

由南投人高民環和美國籍的Gary Burrell共同創立的Garmin（台灣國際航電股份有限公司），日前因將台灣列為國家，被迫向大陸方道歉，引發熱議。對此，世新大學傳播學院院長游梓翔臉書表示，Garmin事件理性體認大陸反台獨的堅定立場，煽動情緒不如放棄台獨。

因為在網站上將台灣列在Country選項，由台灣南投出身的高明環作為創辦人之一的Garmin公司發表聲明道歉，並立即修改調整。聲明中除了感謝「廣大用戶的監督」，並希望「繼續獲得中國用戶的信任和支持」。

游梓翔說，類似沾染「台獨」事件無論發生在企業界或演藝圈，台灣這邊總有人加以炒作。除了將Garmin公司的最新事件稱為「被道歉」，一位作者這麼寫道，「一個由台灣人創立、而且還在擔任董事長及CEO的公司，接下來必須在全球網站當中把台灣從國家列表當中除名。這是何其諷刺的事」。

游梓翔表示，了解國際現實的人，都知道「台獨」毫無空間；了解對岸情勢的人，也都知道「反台獨」是大陸從官方到民間的堅定立場。大陸朋友們堅信「兩岸一家親」，他們將台灣人視為家人給予各種超過任何外人的優惠與機會，但在他們眼中，「台獨」是想拆散這個家、是見不得家人好，甚至結合外人對付家人，因此從官方到民間，絕大多數大陸朋友都對「台獨」零容忍。

他說，某些台灣人就算要遺忘先人來自大陸的身分，至少要體認大陸朋友這種「愛台灣恨台獨」的基本情感，否則何必到大陸賺錢？看輕大陸人民的基本情感，卻要賺大陸的人民幣，這又光榮到哪裡去呢？這從來都不是評論中所說的「風險」，這是對大陸的基本「認識」。

至於「一個由台灣人創立、而且還在擔任董事長及CEO的公司，接下來必須在全球網站當中把台灣從國家列表當中除名。這是何其諷刺的事」，游梓翔說，或許是想藉此煽動台灣善良民眾的情緒，但他想請問「南投人」創辦的公司，是否也應該把「南投」列為國家，否則就是「何其諷刺」？問題的根本其實是「台獨」，正是因為「台獨」蠢蠢欲動，大陸「反台獨」的動作才更堅定果決，台獨政治工作者們，你們知道很多企業和演藝人員其實是被你們的「台獨政治工作」給拖累的嗎？

游梓翔。 圖／摘自游梓翔臉書
游梓翔。 圖／摘自游梓翔臉書
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