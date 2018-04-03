國民黨團擬提變更議程 民進黨團：見招拆招

2018-04-03 05:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



行政院長賴清德赴立法院會施政總質詢於上周五結束，今天起將開始處理法案二、三讀。國民黨團擬提變更議程，針對一些民生議題如空污、食安等，提案要求賴清德至立法院報告；親民黨團也有意跟進。時代力量黨團則聚焦在集會遊行法修正案，攸關婚姻平權的民法部分條文修正案部分。

對於在野黨團來勢洶洶，民進黨團表示，會謹慎因應、見招拆招、隨機應變。國、民兩黨團今天均發出發出甲級動員令備戰。

國民黨團總召林德福表示，黨團預計在今天立法院院會中，提出變更議程，針對一些民生議題如空污、食安等，提案要求賴清德至立法院報告；雖然知道提案一定會遭到人數較多的民進黨團否決，但該表態的還是要有所表態。

至於議事攻防部分，國民黨團書記長李彥秀表示，會視情況機動處理。

對於藍營來勢洶洶，民進黨團幹事長何欣純說，已經預料到國民黨團將提大量的變更議程提案，因此民進黨團立委全體甲動，謹慎因應、見招拆招、隨機應變。

她說，民進黨團原本希望討論事項排入有關預算解凍案、沒爭議的法案，能夠儘速二讀、三讀，但國民黨團有意見，如果要插入不必要、不合理或者是有爭議的案子，只能進行表決。

時代力量黨團總召徐永明受訪表示，會提案要求優先討論落實憲法保障人民集會遊行自由的集會遊行法修正案，攸關婚姻平權的民法部分條文修正案，以及要求立法院長蘇嘉全召集修憲委員會處理憲改事宜。

親民黨團總召李鴻鈞則表示，黨團討論後，才會做最後確定，看是否要針對相關的民生議題，提案要求賴清德到立法院報告。