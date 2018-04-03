親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
振興國旅救觀光
藍綠各黨拚選戰
陳慶士論文造假
政治
軍事
綜合
合陽天擎

姚人多嗆黃國昌 「政治人物要看一生」

2018-04-03 00:20聯合報 記者林敬殷許家瑜／台北報導

立委黃國昌（右）日前質疑黃煌雄不適任促轉會主委，遭總統府副秘書長姚人多（左）在臉...
立委黃國昌（右）日前質疑黃煌雄不適任促轉會主委，遭總統府副秘書長姚人多（左）在臉書暗諷。 圖／聯合報系資料照片
分享
總統府副秘書長姚人多昨槓上時代力量立委黃國昌！針對時代力量立委黃國昌日前質疑前監委黃煌雄不適任促轉會主委，姚人多昨天在臉書上，以「不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣」，暗諷黃國昌質疑失當。

黃國昌則在姚人多臉書留言開嗆，要求姚提出具體事證，強調當初他去向馬英九的總統府副秘書長蕭旭岑談話，是要求馬英九撤回服貿，有媒體人可以作證。

黃煌雄獲行政院提名為促轉會主委人選，黃國昌指黃煌雄九年前曾撰文稱讚前總統馬英九，藉此「求官」獲得監委，質疑黃不適任。負責處理轉型正義事宜的姚人多表示，他不反對用最嚴格的標準來檢驗黃煌雄。不過，他也請求大家，能平心靜氣把黃煌雄這篇文章看完；且若要解讀黃撰文就是求官，「我的答案是否定的」。

黃煌雄引發爭議的這篇文章是寫在二○○八年三月廿四日，也就是馬英九剛當選總統的兩天後。

姚人多說，黃煌雄的文章有四個重點：第一，陳水扁政府執政失靈的原因；第二，探討為什麼馬英九會贏；第三，馬英九當選總統的意義。用黃煌雄的話來說，「馬英九是第一位當選台灣總統的外省人。馬的當選代表台灣已突破政治發展的最後一道魔咒─族群的藩籬」。第四點則主張，在台灣民主化的發展過程中，馬英九是缺席的，但馬有機會，更有責任「強化台灣的民主鞏固」。

姚人多表示，斷章取義硬是要說當時這篇文章的作者是在求官，他「非常保留」。如果這種解讀方式成立，那這位解讀者（指黃國昌）在二○一六年前曾經對蔡英文的肯定，「是不是也可以解讀成他是在為自己參選立委鋪路？」

姚人多說，他完全贊成大家檢驗黃煌雄，不過，黃國昌把黃煌雄在講族群融合的文章解讀成求官，他身為一個芋頭番薯，覺得悲從中來。台灣好不容易走過了那個族群對立的年代，對於任何人操作這個議題，感到憤怒。

姚人多表示，看一個政治人物要看人家一生。「就像是我不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣。」

黃國昌則在姚人多臉書留言反擊表示，「別人這樣污衊，我可以忍。你這樣影射，恕難茍同。這一點當初已經有對外說明」。黃國昌表示，姚人多不惜潑糞轉疑焦點，令人難以接受。

黃煌雄姚人多黃國昌
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

立委選區劃分 中選會支持公式入法

2018-04-03 00:47

中選會日夜忙… 至少兩公投併年底選舉

2018-04-03 00:41

法務部：財團法人法 不是要將財團法人財產收回國有

2018-04-03 00:08

陳菊會總統 未討論新職議題

2018-04-02 23:48

抵西安將祭黃陵 洪秀柱：希望兩岸一家親不是口號

2018-04-02 21:30

藍擬變更議程邀賴揆至立院報告 綠甲動備戰

2018-04-02 21:25

立委指首長官邸電費高 經長：會協助節電

2018-04-02 20:49

馬英九拍板基隆港軍港遷移 3日動土沒人邀他

2018-04-02 20:39

姚人多引文 暗酸黃國昌對黃煌雄質疑失當

2018-04-02 20:15

扁又發新勇哥物語 稱美眾議員寫信盼扁訪美

2018-04-02 18:47

影／獲蔡總統頒贈勳章 美眾議員：確保台抗陸打壓

2018-04-02 17:45

毛嘉慶：黃國昌沒讓大家失望 又在公投議題上打假球

2018-04-02 17:35

發揮女力小民參政 歐巴桑進擊護家國

2018-04-02 16:35

LINE起台泰 童振源大搞網紅外交

2018-04-02 16:33

財團法人法草案公聽會 宗教人士與學者看法兩極

2018-04-02 16:31

影／接府秘書長已敲定時程？陳菊:戰士沒權利選擇戰場

2018-04-02 16:23

拆帳篷遭林昶佐嗆裝孝維 柯文哲：那也沒辦法

2018-04-02 16:08

影／顛覆傳統形象 KMT潮T為女性推出桃紅腰身版

2018-04-02 15:56

有無意願接任府秘書長？陳菊：戰士沒有選擇戰場的權利

2018-04-02 15:23

被中選會點名放棄勞基法複決公投 時力：從未放棄

2018-04-02 15:04

違章工廠擬鬆綁 環團立院外抗議

2018-04-02 14:30

黃國昌：不付錢的才真浪費電 外長官邸月電費破3萬

2018-04-02 14:28

洪秀柱率團前往陝西 參加軒轅黃帝祭祀典禮

2018-04-02 14:21

柯市府強拆陳抗帳篷 林昶佐：呷賽啦

2018-04-02 14:13

勞基法複決公投 中選會：時力、社民黨放棄連署

2018-04-02 14:06

小英行程洩密？立委批國安局無能無心去查

2018-04-02 14:04

鄭新助挺扁 「總統給人講兩句 有這麼嚴重嗎？」

2018-04-02 13:59

AIT處長梅健華 中午至市府會見柯文哲

2018-04-02 13:57

「農業金庫7千億陷高風險」 親民黨團：擬投零入計畫的ODA

2018-04-02 13:55

影／總統特勤清槍誤射子彈 國安局澄清：非熬夜打電動

2018-04-02 13:27

陳菊見蔡英文談接秘書長？ 高市府：沒有討論職務

2018-04-02 13:27

立院社福衛環委員會 考察中市兒童醫療

2018-04-02 13:22

陳菊入府見總統 盼支持電競產業發展

2018-04-02 13:18

蔡總統：台旅法生效 台美關係又往前一步

2018-04-02 12:23

接任總統府秘書長？陳菊今入府見蔡英文

2018-04-02 12:09

勇哥物語惹怒蔡英文？鄭新助：給人講兩句有這麼嚴重

2018-04-02 11:57

總統官邸清槍誤擊 國安局：隨扈未徹夜打電動

2018-04-02 11:38

工輔法修法展延違章工廠？環團：立法院應立即停審！

2018-04-02 11:16

農業金庫7千億擬投入ODA 親民黨批：零計畫的賭局

2018-04-02 11:12
看更多

熱門文章

諾貝爾得主也造假！醫界：國際對台灣論文打大問號

2018-04-02 11:26

台灣人創的Garmin為了台灣列國家而道歉 他嘆：何其諷刺

2018-04-02 13:51

直升機重摔被爆料 朱學恒：鬥爭不要這麼醜惡

2018-04-02 08:02

洪耀福指民進黨是務實主義 孫大千：與投機一線之隔

2018-04-02 08:11

黃國昌：不付錢的才真浪費電 外長官邸月電費破3萬

2018-04-02 14:28

禁台生任職中國銀行 蔡正元：陸委會榮登第一號愚人

2018-04-02 10:12

空汙嚴重老外窩家裡開空氣清淨機 哀嚎：別來台灣

2018-04-02 08:52

馬英九拍板基隆港軍港遷移 3日動土沒人邀他

2018-04-02 20:39

花招過頭了！國防部令 招募嚴禁上街宣傳或網路扮輕佻

2018-04-02 13:22

農業金庫7千億擬投入ODA 親民黨批：零計畫的賭局

2018-04-02 11:12

「魚傻到相信貓被吃」 羅智強寓言諷選民被蔡英文騙

2018-04-02 12:35

「討黨產」民進黨沒人早過黃煌雄 卻被批不懂轉型正義？

2018-04-02 08:00

【重磅快評】坐等陳慶士學倫案引爆 中研院處理荒惰

2018-04-02 11:43

【重磅快評】只准國防部放火 不准阿兵哥點燈？

2018-04-02 18:47

洪耀福：民進黨若推人柯P還贏 柯就成台灣最大尾

2018-04-02 17:07

距小英50公尺擊發實彈 肇事警衛官很懊悔

2018-04-02 10:32

總統府增兵火力準備鎮壓陳抗？憲兵急否認

2018-04-02 12:11

勇哥物語惹怒蔡英文？鄭新助：給人講兩句有這麼嚴重

2018-04-02 11:57

有無意願接任府秘書長？陳菊：戰士沒有選擇戰場的權利

2018-04-02 15:23

「魚傻到相信貓被吃」 羅智強寓言諷選民被騙

2018-04-02 08:48

台灣世代智庫民調 國民黨質疑是民調？還是文宣？

2018-04-02 15:13

悲哀！領低薪還得回捐 呂秋遠：台灣社工的奇蹟

2018-04-02 10:33

被轟放寬農地違章 立委：是秉持慈悲智慧做事

2018-04-02 15:24

柯市府強拆陳抗帳篷 林昶佐：呷賽啦

2018-04-02 14:13

拆帳篷遭林昶佐嗆裝孝維 柯文哲：那也沒辦法

2018-04-02 16:08

國防部新任通信電子資訊參謀次長劉峯瑜布達履新

2018-04-02 15:25

毛嘉慶：黃國昌沒讓大家失望 又在公投議題上打假球

2018-04-02 17:35

周錫瑋：選賢與能不該指定接班人

2018-04-02 13:46

環團稱台中灰濛濛 林佳龍：有心人抹黑台中

2018-04-02 14:07

姚人多引文 暗酸黃國昌對黃煌雄質疑失當

2018-04-02 20:15

侯友宜出席藍色新力量成立記者會

2018-04-02 07:02

民進黨傾向與柯文哲合作 姚文智批高層腦筋鬼打牆

2018-04-02 10:25

扁又發新勇哥物語 稱美眾議員寫信盼扁訪美

2018-04-02 18:47

拆我家做長照？大觀居民築防禦工事備戰

2018-04-02 13:20

空汙沒改善李應元520辭 顏寬恒：有空辭呈先打草稿

2018-04-02 11:46

蔡總統行程屢遭洩露查不到洩密 綠委批國安局無能無心

2018-04-02 11:06

抵西安將祭黃陵 洪秀柱：希望兩岸一家親不是口號

2018-04-02 21:30

中選會證實 至少兩公投案年底綁大選

2018-04-02 12:52

接任總統府秘書長？陳菊今入府見蔡英文

2018-04-02 12:09

陳慶士論文造假案 中研院長：詳加調查

2018-04-02 15:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top