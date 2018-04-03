姚人多嗆黃國昌 「政治人物要看一生」

立委黃國昌（右）日前質疑黃煌雄不適任促轉會主委，遭總統府副秘書長姚人多（左）在臉書暗諷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 總統府副秘書長姚人多昨槓上時代力量立委黃國昌！針對時代力量立委黃國昌日前質疑前監委黃煌雄不適任促轉會主委，姚人多昨天在臉書上，以「不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣」，暗諷黃國昌質疑失當。

黃國昌則在姚人多臉書留言開嗆，要求姚提出具體事證，強調當初他去向馬英九的總統府副秘書長蕭旭岑談話，是要求馬英九撤回服貿，有媒體人可以作證。

黃煌雄獲行政院提名為促轉會主委人選，黃國昌指黃煌雄九年前曾撰文稱讚前總統馬英九，藉此「求官」獲得監委，質疑黃不適任。負責處理轉型正義事宜的姚人多表示，他不反對用最嚴格的標準來檢驗黃煌雄。不過，他也請求大家，能平心靜氣把黃煌雄這篇文章看完；且若要解讀黃撰文就是求官，「我的答案是否定的」。

黃煌雄引發爭議的這篇文章是寫在二○○八年三月廿四日，也就是馬英九剛當選總統的兩天後。

姚人多說，黃煌雄的文章有四個重點：第一，陳水扁政府執政失靈的原因；第二，探討為什麼馬英九會贏；第三，馬英九當選總統的意義。用黃煌雄的話來說，「馬英九是第一位當選台灣總統的外省人。馬的當選代表台灣已突破政治發展的最後一道魔咒─族群的藩籬」。第四點則主張，在台灣民主化的發展過程中，馬英九是缺席的，但馬有機會，更有責任「強化台灣的民主鞏固」。

姚人多表示，斷章取義硬是要說當時這篇文章的作者是在求官，他「非常保留」。如果這種解讀方式成立，那這位解讀者（指黃國昌）在二○一六年前曾經對蔡英文的肯定，「是不是也可以解讀成他是在為自己參選立委鋪路？」

姚人多說，他完全贊成大家檢驗黃煌雄，不過，黃國昌把黃煌雄在講族群融合的文章解讀成求官，他身為一個芋頭番薯，覺得悲從中來。台灣好不容易走過了那個族群對立的年代，對於任何人操作這個議題，感到憤怒。

姚人多表示，看一個政治人物要看人家一生。「就像是我不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣。」

黃國昌則在姚人多臉書留言反擊表示，「別人這樣污衊，我可以忍。你這樣影射，恕難茍同。這一點當初已經有對外說明」。黃國昌表示，姚人多不惜潑糞轉疑焦點，令人難以接受。