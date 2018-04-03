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中選會日夜忙… 至少兩公投併年底選舉

2018-04-03 00:41聯合報 記者許家瑜徐偉真／台北報導

中選會主委陳英鈐。 記者余承翰／攝影
中選會主委陳英鈐。 記者余承翰／攝影
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中選會主委陳英鈐昨天到立法院內政委員會就目前公投制度運作檢討進行專題報告，他表示，至少有兩個公投案會和年底選舉合併舉行，「很有可能五、六案」，中選會「日夜都在準備」，並表示只要超過兩案以上，從選票印製、領票到開票，對選務工作都將造成很大衝擊。

國民黨「反核災區食品進口」公投案與幸福盟理事長曾獻瑩領銜提出的「國民教育不實施同志教育」全國性公投案，中選會都要召開聽證會，中選會因此被質疑有如是公投審議委員會「借屍還魂」，多位藍委昨天都要求中選會不要技術性杯葛藍營的公投案。

國民黨立委鄭天財說，紀政提出的東京奧運台灣正名公投案，紀政在聽證會時說國家奧會名稱必須反映領土範圍，但中華台北並沒有反映，可見公投真意是反映領土範圍，被質疑是涉及憲法層次國號變更的柔性統獨議題，中選會居然審查通過，但對於民眾高度關切的核食進口卻被阻擋。另一位國民黨立委賴士葆說，中選會把雞毛當令箭，「把自己當神」。

而國民黨立委費鴻泰也質疑，時代力量和泛綠團體提出的公投提案都過了，但是藍營的提案卻沒過，怎麼這麼巧？陳英鈐說不能這樣講，像勞基法複決也有勞工團體提的，「勞工團體都是反對執政黨，他們擺明了就是要給執政黨好看」。

陳英鈐強調，中選會沒有政黨色彩，只看公投主文符不符合公投法，中選會不會對公投案進行實質審查，也不會預設立場。

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