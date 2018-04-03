立委選區劃分 中選會支持公式入法

中選會主委陳英鈐。 中央社 分享 facebook 中選會今年二月一日公布下屆立委選區重劃，採第七屆立委計算方式，引發席次縮減選區立委反彈。中選會主委陳英鈐昨天表示，立委選區劃分屬國會保留事項，他支持將選區劃分公式入法，中選會不預設立場，只要有新法，給中選會兩到三個月時間，就能重新劃分出選區，但最終還是要看立法院是否同意。

依據公職人員選舉罷免法規定，立委選區自二○○七年起，每十年檢討一次，中選會今年初決議，第十屆立委選舉席次採「一席保障」加「漢彌爾頓法」計算，高雄、屏東各減一席，新竹縣與台南市各增一席。

選區重劃影響立委席次，選區受影響的高雄市民進黨立委劉世芳、管碧玲都在質詢時提出看法。劉世芳說，過去十年桃園增加廿三萬人、新北市增加十八萬人，台中市增加十七萬人，這次立委席次都沒有增加，但新竹縣增加五萬人、台南增加一點四萬人，立委席次卻各增加一席，這樣如何讓人覺得票票等值？另外高雄市人口十年來增加，為什麼反而像是被懲罰，要減少一席？

管碧玲也說，現在每位立委代表的選民數，最大「苦主」是新竹縣選出的國民黨立委林為洲，選民約有卅九萬人，若選區重劃，最大苦主變成她，代表的選民增加到卅八萬人，跟林為洲負擔的選民只相差一萬人；且要增加立委席次的選區，都是有科學園區的城市，流失的兩席則是台灣弱勢的二縣市，國家在科學園區重金布局，在產業實力之外，再加重政治實力，這是雙重優惠，高雄和屏東既不受產業布局青睞，也失去政治實力，這是雙重懲罰。

陳英鈐說，中選會預計四月底召開公聽會，邀請各黨派代表陳述意見，五月提至委員會做最後確認，一定會在五月底前把草案送到立法院。