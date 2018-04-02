陳菊會總統 未討論新職議題

相關新聞
姚人多嗆黃國昌 「政治人物要看一生」2018-04-03 00:20
立委選區劃分 中選會支持公式入法2018-04-03 00:47
中選會日夜忙… 至少兩公投併年底選舉2018-04-03 00:41
法務部：財團法人法 不是要將財團法人財產收回國有2018-04-03 00:08
抵西安將祭黃陵 洪秀柱：希望兩岸一家親不是口號2018-04-02 21:30
藍擬變更議程邀賴揆至立院報告 綠甲動備戰2018-04-02 21:25
立委指首長官邸電費高 經長：會協助節電2018-04-02 20:49
馬英九拍板基隆港軍港遷移 3日動土沒人邀他2018-04-02 20:39
姚人多引文 暗酸黃國昌對黃煌雄質疑失當2018-04-02 20:15
扁又發新勇哥物語 稱美眾議員寫信盼扁訪美2018-04-02 18:47
影／獲蔡總統頒贈勳章 美眾議員：確保台抗陸打壓2018-04-02 17:45
毛嘉慶：黃國昌沒讓大家失望 又在公投議題上打假球2018-04-02 17:35
發揮女力小民參政 歐巴桑進擊護家國2018-04-02 16:35
LINE起台泰 童振源大搞網紅外交2018-04-02 16:33
財團法人法草案公聽會 宗教人士與學者看法兩極2018-04-02 16:31
影／接府秘書長已敲定時程？陳菊:戰士沒權利選擇戰場2018-04-02 16:23
拆帳篷遭林昶佐嗆裝孝維 柯文哲：那也沒辦法2018-04-02 16:08
影／顛覆傳統形象 KMT潮T為女性推出桃紅腰身版2018-04-02 15:56
有無意願接任府秘書長？陳菊：戰士沒有選擇戰場的權利2018-04-02 15:23
被中選會點名放棄勞基法複決公投 時力：從未放棄2018-04-02 15:04
違章工廠擬鬆綁 環團立院外抗議2018-04-02 14:30
黃國昌：不付錢的才真浪費電 外長官邸月電費破3萬2018-04-02 14:28
洪秀柱率團前往陝西 參加軒轅黃帝祭祀典禮2018-04-02 14:21
柯市府強拆陳抗帳篷 林昶佐：呷賽啦2018-04-02 14:13
勞基法複決公投 中選會：時力、社民黨放棄連署2018-04-02 14:06
小英行程洩密？立委批國安局無能無心去查2018-04-02 14:04
鄭新助挺扁 「總統給人講兩句 有這麼嚴重嗎？」2018-04-02 13:59
AIT處長梅健華 中午至市府會見柯文哲2018-04-02 13:57
「農業金庫7千億陷高風險」 親民黨團：擬投零入計畫的ODA2018-04-02 13:55
影／總統特勤清槍誤射子彈 國安局澄清：非熬夜打電動2018-04-02 13:27
陳菊見蔡英文談接秘書長？ 高市府：沒有討論職務2018-04-02 13:27
立院社福衛環委員會 考察中市兒童醫療2018-04-02 13:22
陳菊入府見總統 盼支持電競產業發展2018-04-02 13:18
蔡總統：台旅法生效 台美關係又往前一步2018-04-02 12:23
接任總統府秘書長？陳菊今入府見蔡英文2018-04-02 12:09
勇哥物語惹怒蔡英文？鄭新助：給人講兩句有這麼嚴重2018-04-02 11:57
總統官邸清槍誤擊 國安局：隨扈未徹夜打電動2018-04-02 11:38
工輔法修法展延違章工廠？環團：立法院應立即停審！2018-04-02 11:16
農業金庫7千億擬投入ODA 親民黨批：零計畫的賭局2018-04-02 11:12
熱門文章
諾貝爾得主也造假！醫界：國際對台灣論文打大問號2018-04-02 11:26
台灣人創的Garmin為了台灣列國家而道歉 他嘆：何其諷刺2018-04-02 13:51
直升機重摔被爆料 朱學恒：鬥爭不要這麼醜惡2018-04-02 08:02
洪耀福指民進黨是務實主義 孫大千：與投機一線之隔2018-04-02 08:11
黃國昌：不付錢的才真浪費電 外長官邸月電費破3萬2018-04-02 14:28
禁台生任職中國銀行 蔡正元：陸委會榮登第一號愚人2018-04-02 10:12
空汙嚴重老外窩家裡開空氣清淨機 哀嚎：別來台灣2018-04-02 08:52
馬英九拍板基隆港軍港遷移 3日動土沒人邀他2018-04-02 20:39
花招過頭了！國防部令 招募嚴禁上街宣傳或網路扮輕佻2018-04-02 13:22
農業金庫7千億擬投入ODA 親民黨批：零計畫的賭局2018-04-02 11:12
「魚傻到相信貓被吃」 羅智強寓言諷選民被蔡英文騙2018-04-02 12:35
「討黨產」民進黨沒人早過黃煌雄 卻被批不懂轉型正義？2018-04-02 08:00
【重磅快評】坐等陳慶士學倫案引爆 中研院處理荒惰2018-04-02 11:43
【重磅快評】只准國防部放火 不准阿兵哥點燈？2018-04-02 18:47
洪耀福：民進黨若推人柯P還贏 柯就成台灣最大尾2018-04-02 17:07
距小英50公尺擊發實彈 肇事警衛官很懊悔2018-04-02 10:32
總統府增兵火力準備鎮壓陳抗？憲兵急否認2018-04-02 12:11
勇哥物語惹怒蔡英文？鄭新助：給人講兩句有這麼嚴重2018-04-02 11:57
有無意願接任府秘書長？陳菊：戰士沒有選擇戰場的權利2018-04-02 15:23
「魚傻到相信貓被吃」 羅智強寓言諷選民被騙2018-04-02 08:48
台灣世代智庫民調 國民黨質疑是民調？還是文宣？2018-04-02 15:13
悲哀！領低薪還得回捐 呂秋遠：台灣社工的奇蹟2018-04-02 10:33
被轟放寬農地違章 立委：是秉持慈悲智慧做事2018-04-02 15:24
柯市府強拆陳抗帳篷 林昶佐：呷賽啦2018-04-02 14:13
拆帳篷遭林昶佐嗆裝孝維 柯文哲：那也沒辦法2018-04-02 16:08
國防部新任通信電子資訊參謀次長劉峯瑜布達履新2018-04-02 15:25
毛嘉慶：黃國昌沒讓大家失望 又在公投議題上打假球2018-04-02 17:35
周錫瑋：選賢與能不該指定接班人2018-04-02 13:46
環團稱台中灰濛濛 林佳龍：有心人抹黑台中2018-04-02 14:07
姚人多引文 暗酸黃國昌對黃煌雄質疑失當2018-04-02 20:15
侯友宜出席藍色新力量成立記者會2018-04-02 07:02
民進黨傾向與柯文哲合作 姚文智批高層腦筋鬼打牆2018-04-02 10:25
扁又發新勇哥物語 稱美眾議員寫信盼扁訪美2018-04-02 18:47
拆我家做長照？大觀居民築防禦工事備戰2018-04-02 13:20
空汙沒改善李應元520辭 顏寬恒：有空辭呈先打草稿2018-04-02 11:46
蔡總統行程屢遭洩露查不到洩密 綠委批國安局無能無心2018-04-02 11:06
抵西安將祭黃陵 洪秀柱：希望兩岸一家親不是口號2018-04-02 21:30
中選會證實 至少兩公投案年底綁大選2018-04-02 12:52
接任總統府秘書長？陳菊今入府見蔡英文2018-04-02 12:09
陳慶士論文造假案 中研院長：詳加調查2018-04-02 15:18
留言