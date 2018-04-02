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陳菊會總統 未討論新職議題

2018-04-02 23:48聯合報 記者蔡孟妤／高雄報導

「2018年第十屆IESF世界電競錦標賽」簽約記者會昨天舉行，高雄市長陳菊（右）...
「2018年第十屆IESF世界電競錦標賽」簽約記者會昨天舉行，高雄市長陳菊（右）出席，邀請貴賓們一同合影。 記者陳正興/攝影
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高雄市長陳菊盛傳將接任總統府秘書長，陳菊昨上午赴總統府拜訪蔡總統，被認為是入府討論上任秘書長日期。但高市府說，此行未討論與職務相關議題，陳菊是親自邀總統參加今年在高雄舉辦的世界電競錦標賽，盼總統支持電競產業發展。

總統蔡英文日前公開表示，指府秘書長不會一直懸缺，適合的對象目前仍在處理中，情況明朗後會說明，並說「這個等待時間不會太長」。

陳菊昨天下午在台北主持「第十屆IESF世界電競錦標賽」簽約儀式記者會，上午先前往拜會蔡總統，對於會面是否談及新職務就任日期，高市府表示，「沒有討論到職務相關議題」。

陳菊總統府蔡英文
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