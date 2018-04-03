對岸4年搞定…這一晚，賴揆版的遷都夢 變大或變小？

2018-04-03 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



廿年前的凍省，讓曾是全台示範城區的中興新村快速凋敝，面臨如何重生的抉擇。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長賴清德趁著春假，選了6日周五走訪台三線客庄浪漫大道，夜宿中興新村，這一動作馬上被媒體解讀是要就「遷都」議題進行研議，釋出這個訊息的是國家通訊社，雖然相關人士事後澄清，賴清德不是要談遷都，而是首都減壓，但遷都議題仍被熱議。

看看這二十幾年來國內多次浮現的遷都說法，很難把它和選舉期間的議題炒作切割，始終未見真的要規劃；而上世紀到這世紀，中國大陸設首都副都心，以及德國與南韓的遷都，看看別人的魄力，可作為我們的借鏡。

大陸經驗

北京減壓 副都心說動就動

位於北京市通州區的北京副中心首座變電站動工，標誌著北京城起飛。 新華社資料照片 分享 facebook

中國大陸在2014年提出為首都減壓的構想。因為首都所在的北京，已經承載不起人口持續增長帶給這座城市的負荷。

大陸國務院去年九月批覆同意「北京城市總體規劃」，將設在通州的北京城市副中心發展方向，明確定位為行政辦公、高端商務、文化旅遊三大功能。

位於北京市中心東邊廿三公里的通州，將扮演起北京城的副中心角色，以紓解首都日益稠密的人口、嚴重堵塞的馬路交通。北京則繼續保持首都功能。

按計畫，去年底北京市級各大機關和部分市屬行政部門就已率先啟動搬遷。預計到明年底，會有四十萬人遷往通州 。從構想到實行前後只花4年多的時間。當然，這一超高的行政效率，和大陸的集權體制有關，這在民主體制的台灣，幾乎是不可能。 此次賴揆的「首都減壓」是否會淪為空談，且拭目以待。

德國經驗

柏林圍牆倒塌 德國喊遷都

1989年11月9日，兩德民眾在東柏林邊界宣布開放後，爬上柏林圍牆慶祝。 路透資料照片 分享 facebook

柏林在二次大戰前就是納粹德國第三帝國的首都，但隨二戰敗北，蘇聯紅軍攻進柏林，希特勒自戕後，德國分裂為東、西德國，柏林也一分為二，位於東德境內的成為孤島的西柏林不能再作首都，西德將首都遷往波昂，但1989年民主浪潮的吹拂下，柏林圍牆一夕倒塌，次年東德併入西德完成統一，德國總理柯爾在1991年的4月前往柏林，在基督教民主聯盟的大會上，首次對統一後的德國應建都波昂或柏林發表意見，他宣告，德國政府應遷回柏林。

但遷都行動要十年或十五年後才會實現，這個宣告似乎只是空想，當時的財政部長懷格爾說，遷都費用可能花費數百億美元，國庫難以支付。反對黨也認為，遷都之舉給予歐洲鄰邦錯誤的訊號，因為柏林曾是希特勒第三帝國的首都。

於是，主張建都波昂或柏林兩派展開激烈辯論。然而，不到兩個月後，德國眾議院經過11個小時的激辯，以337票對320票的些微差距通過還都柏林。柯爾甚感滿意，認為這是個正確並且攸關德國前途的決定。

政治侏儒蛻變成經濟巨人

「德國是經濟上的巨人，政治上的侏儒。」前聯邦總理施密特如此說過。戰後的西德在老阿登諾爾總理的帶領下閉門思過，懺悔納粹的罪孽，遷都萊茵河畔一個小城波昂，幾乎不過問政治，只專注經濟，過了40年偏安的「萊茵共和國」歲月，「政治的侏儒」也就成了施密特的感嘆！

1992年德國發生歷年規模最大、持續時間最久的公務員大罷工，緊接著冶金工會也宣布全面大罷工。據估計，自1990年7月兩德統一後，每天約五百位東德人往西德跑，造成大量失業人口。據估計，當時失業人口已有兩百萬人左右。力主還都的柯爾成了罪魁禍首，不少人上街頭示威大喊：「不要柯爾，要麵包！」德國當時流行的問候語是：「你的飯碗還在嗎？」

柏林負債累累 又爆出走潮

但柯爾的意志毫不動搖，1992年8月他簽署一項協定，把聯邦政府從波昂遷到柏林。他在簽署儀式結束後發表談話：「今天不但是柏林的重要日子，對德國亦然。」這項協定成了德國政府遷移的法律基礎。

1993年，原以為從此没落的波昂，卻因統一前已敲定20億馬克興建計畫，使波昂開始脫胎換骨。反觀柏林，按照計畫應已開始興建的行政中心，還停留在紙上作業階段。已負債420億馬克的柏林，因東柏林經濟破產、西柏林物價飛漲，製造商紛紛出走，喪失了15萬個工作機會。

但這一年10月內閣會議卻敲定遷都日期，在2000年前將首都從波昂遷回柏林。而德國總統魏玆塞克在隔年1994年1月11日更將總統府由波昂遷至柏林，希望加快遷都的進度。1995年柏林開始生氣勃勃，包括地下交通通道、各國大使館及商業辦公中心陸續興建，德國斥資3000億馬克建設大柏林。

但並非所有政府部門都得遷往柏林，一定得搬去柏林的行政單位包括國會、總統府、總理府、外交部、內政部、財政部、法務部、經濟部、交通部、建設部及家庭與歸女部，而留在波昂的行政單位仍有廿、卅個。

德國總理施洛德(左)在柏林召開黨領袖會議時的檔案照。 歐新社資料照片 分享 facebook

搬家大軍啟動 最後一哩路

1998年，選民選出左派的社民黨總理施洛德，激進的綠黨也囊括許多選票和席次，兩黨組成執政聯盟，但換黨換總理沒有改變遷都議程，施洛德11月就在柏林召開了內閣會議，這一天德國自二次世界大戰結束後首次在柏林舉行內閣會議，會議地點就在前東德頭子何內克辦公室所在的建築內。

1999年4月，滿載檔案與辦公器材的貨櫃裝上一列向東駛的火車，200名內政部員工開始在柏林河岸的新址上班。搬家列車持續一整年，政府各部門一個接一個進行這趟耗資200億馬克(110億美元），長達600公里的遷都旅程。遷都工程浩大，光把696名國會議員及3300多名幕僚搬到柏林，就要搬動38公里長的檔案、2萬8千箱書、1184台電視、1300台電腦和837台冰箱。

4月19日國會在重建的國會大廈首度開議，這意味德國的「柏林共和國」時代就此來臨。施洛德完成最後一哩路。

南韓經驗

漢城甩重 燕岐成新都主角

首爾逾千萬人口形成首都極大負擔，遷都之議不時響起。 新華社資料照片 分享 facebook

2004年，南韓研議花費450億美元將首都遷離擁擠的漢城，當時被選中取代首爾的是南韓中部縣城燕岐。這一切都是因為當時的總統盧武鉉在競選期間保證，一定會將首都遷往南韓中部地區，國會在2003年通過遷都計畫。

盧武鉉計畫遷都在2007年展開，然而原稱漢城的首爾聚集超過千萬的人口，從14世紀開始就是韓國首都。首爾官員批評遷都計畫勞民傷財，並發生一萬多位市民聚集在市政府大樓抗議的場面。

當時仍是漢城市長的李明博受訪表示，基於經濟、政治和外交等理由，他「基本上反對」遷都。

逾半韓人 硬槓政策反聲起

反對派將遷都案提上憲法法院，但盧武鉉的總理李海瓚不顧一切發布南韓政府最終確定距漢城約160公里的忠清南道燕岐—公州地區為新行政首都建地，其實，不只是人口稠密的壓力，首爾一直面臨近在咫尺的朝鮮安全威脅，早在朴正熙執政時就已規劃行政首都遷至燕岐—公州地區。

然而，各項民調都顯示逾半韓人反對遷都，盧武鉉面臨巨大壓力，但官方規畫委員會規畫，新行政首都占地約71平方公里，設計人口50萬，預定2007年展開闢建工作，2030年前全部竣工，總經費估計約390億美元。外交、財政、國防、教育、統一等中央部會預定2012年開始遷往新都。

就算違憲 擋不了遷都腳步

南韓忠清南道燕岐金伊村的空中鳥瞰圖。 路透資料照片 分享 facebook

但到了10月，南韓憲法法院裁定遷都案的法源依據違憲，理由有二，一是遷都與國防、統一等事涉國家安全，須透過公投決定；二是依歷史慣例，漢城為首都達600年之久，自應肯定漢城的地位，此一計畫因此暫擱下來。

反對遷都的大國家黨李明博上台後，總理鄭雲燦提出遷都修正案，即刪除政府部門遷往已由燕歧改命名為的「世宗市」的新都，但撤銷遷都案因同黨的朴槿惠帶頭跑票，未獲國會通過，鄭雲燦因此向李明博請辭。

盧武鉉規畫把南韓中央政府15個部級單位中的9個部和4個附屬機關遷到世宗市，李明博只好繼續進行遷都計畫。世宗市2012年年中正式啟用，總理府9月率先遷入，11個中央部會於年底進駐，其餘部會亦陸續遷往新都。