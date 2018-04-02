黃國昌：姚人多不惜潑糞轉疑焦點

2018-04-02 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



行政院上周公布促進轉型正義委員會提名名單，內定的主委黃煌雄引起時代力量黨主席黃國昌不滿，質疑黃煌雄不適任。負責促轉會內部作業的總統府副秘書長姚人多今天在臉書發文，以黃「不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣」，暗指黃國昌質疑失當。

對此，時代力量立委黃國昌也在姚人多臉書留言開嗆，要求姚人多提出具體提出事證，當初他去向馬英九的總統府副秘書長蕭旭談話，是要求馬英久撤回服貿，媒體人李雪莉可以作證。「別人這樣污衊，我可以忍。你這樣影射，恕難茍同。這一點當初已經有對外說明。

黃國昌指出，2016年1月18日，蔡英文勝選後兩天，黃煌雄發表了《執政失靈與思想準備》，細數小英成功的理由與未來的挑戰，他說「具有『堅韌』與『理性』稟賦的蔡英文將可順利主導全局，承擔重任」。這是他對新總統的盛讚。現在，黃煌雄再獲青睞，被提名促進轉型正義委員會主委。原來，所謂的「超越藍綠」，就是永遠拍對當權者的馬屁。

黃國昌質疑，這到底是什麼價值？已經超越我平凡的腦袋，可以理解的層次。「我只知道，這是在糟蹋大家對促進轉型正義的努力」。

對於姚人多在臉書的發言，黃國昌表示，外界質疑黃煌雄不適任促轉會主委一事，總統府副秘書長姚人多不惜潑糞轉疑焦點，令人難以接受。

黃國昌也另提及，當初汐止立委選舉，他也向是蔡英文主席當面表達讓新北市議員沈發惠參選，但蔡英文明白地說，不可能讓沈發惠參選。