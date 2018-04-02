抵西安將祭黃陵 洪秀柱：希望兩岸一家親不是口號

2018-04-02 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱（右二）2日中午率團啟程前往大陸陝西，將參加軒轅黃帝祭祀典禮。 報系資料照／記者陳嘉寧攝影 分享 facebook

國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱今晚抵達陝西省西安市，陝西省委書記胡和平、陝西省省長劉國中、陝西省委常委姜鋒、陝西省委秘書長錢引安、陝西省政府秘書長方瑞峰、副秘書長高新民、省委台辦主任楊勇等出面接待，雙方進行會談並在曲江惠賓苑舉行晚宴。

針對中國大陸提出的惠台31項措施，洪秀柱特別指出，惠台31項政策如何具體落實，還需大陸地方領導多加費心，兩岸民眾隔閡許久，彼此有所誤解，尤其台灣在蔡政府上任後，更加去中國化。她也希望中共總書記習近平所說的兩岸一家親不是口號，而是確實落實。

洪秀柱期許，大雨會過去，分裂始終會讓兩岸民眾唾棄，二十一世紀是中國人的世紀，讓中國人站在世界上會感到驕傲，而大陸新絲綢之路的未來遠景，值得期待。

洪秀柱指出，秦、漢、隋、唐等13個朝代在西安建都，蘊藏大量歷史故事與文化遺跡，也有82位帝王長眠於此，包含武則天在內歷經83位帝王。唐代玄奘法師西行取經後，也將經書藏於西安市的大雁塔，西安為東西文化重鎮樞紐，尤其是漢唐都在此建都，漢唐盛世對中華文化有更深的體悟，此行一定可以飽覽歷史。

洪秀柱表示，此行最重要的工作為中國數千年的習慣，清明祭祖，祭祀軒轅黃帝，希望軒轅黃帝保佑兩岸能有更好的和平發展，也希望台商能扮演兩岸和平、達到經濟貢獻的重要角色，在大陸經營有成，回報社會，也能在全球經貿有所貢獻。