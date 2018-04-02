日人台南尋根影片大阪首映 賴院長寄語

2018-04-02 21:43 中央社 台北2日電



台南市政府在行政院長賴清德在擔任市長時期規劃拍攝日本人在台南尋根的紀錄片「尋南紀事」，今天在日本大阪首度播放，賴清德特別錄製短片寄語。

台南市政府為了紀錄多名日本友人與台南的深厚淵源和情感，以豐富古都台南的故事與城市記憶，特別規劃6名日本長者在台南尋根的故事，拍製成「尋南紀事」一片。今天，這支影片在日本大阪舉行紀錄片及紀錄手冊發表記者會。

「尋南紀事」所記錄的日本長者包括一番?(桓去木)、羽鳥直之、松尾裕之、越智修三、天野朝夫以及吉賀久惠等6人回憶幼時的生活經歷及對台南的印象。一番?(桓去木)在片中回憶父親一番瀨佳雄在日治時期擔任台南州知事，他7個月大時隨父親到台灣，小學5年級時回日本。

在台南市長任內指示規劃拍攝這支紀錄片的行政院長賴清德特地錄製短片，在發表會上播放。賴清德盼受訪的長者持續保持與台南之間的友誼，並歡他們經常回台南這個永遠的家。

台南市政府新聞及國際關係處處長許淑芬表示，台日情誼深厚，除了長期的民間交流之外，也是因為在這塊土地上有著台日人民共同織構的記憶。在這次長者們的回憶分享中，可發現雖然他們的人生中對台南的印象可能只是短暫一瞥，但他們的先人在台南的經歷，成為他們回到台南、甚至是重新認識台南的深刻原點。

許淑芬說，希望藉由這支影片與手冊的製作，讓更多的日本友人認識到台南的可親與溫暖，進而來到台南，建構起對台南獨特的回憶。

出席這場發表會的日本長者有羽鳥直之、吉賀久惠、松尾裕之、越智修三、天野朝夫及其夫人。外交部駐大阪辦事處僑務組組長黃水益、企畫組組長許秉初、台南市政府觀光大使、台南市觀光顧問深山純青等人出席。日本滋賀縣議會議長奧村芳正、大阪府議會前副議長永野孝男以貴賓身分出席。