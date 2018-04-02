陸委會：中共強勢恫嚇 破壞兩岸良性互動

2018-04-02 21:32 中央社 台北2日電



行政院大陸委員會今天表示，中國大陸國台辦及官媒對行政院長賴清德近日的談話發表諸多非理性言論及主張，「中共強勢對台恫嚇，無視我方善意，破壞兩岸良性互動發展」。

陸委會晚間發出新聞稿，針對中國大陸國務院台灣事務辦公室及官媒環球時報對賴清德發表諸多恫嚇、非理性言論及主張，發表嚴正聲明。

陸委會表示，台灣是民主多元社會，賴清德強調台灣主體意識，一貫秉持總統蔡英文維持台海和平穩定的兩岸關係政策立場。

陸委會指出，北京方面片面設定「一中原則」，並且一再操作媒體及所謂「網民」威嚇、壓迫台灣政府及人民，並企圖以軍事打擊、法律威脅方式侵犯台灣尊嚴與權益，「這不是負責任一方應有作為，只會升高兩岸對立、破壞兩岸關係」。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣是安身立命所在，不容任何人詆毀。政府堅定依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律，處理兩岸事務。根據陸委會長期民調顯示，8成以上穩定民意支持維持台海現狀，也同意政府推動兩岸關係和平穩定發展的政策。

陸委會表示，近兩年來，台灣政府沒有「仇中」、也願意兩岸共同發展；但中國大陸必須面對兩岸分治的事實、必須尊重台灣的民主與民意。

陸委會重申，運用強權蠻力的恐嚇手法，只會造成負面螺旋效應，並無法動搖台灣人民堅定的意志力。台灣政府面對中共操作輿論宣傳的負面手法，將盡最大努力，維護國家尊嚴及民眾安全福祉，並持續呼籲陸方自省，「唯有透過溝通化解分歧，方有助於兩岸關係健康發展」。

賴清德日前在立法院答詢時表示自己是「台獨工作者」、「九二共識根本就沒有共識」。中國大陸國台辦今天以答記者問的形式，由發言人馬曉光透過書面聲稱，大陸堅決反對台獨分裂活動，一切分裂國家的行徑註定失敗。