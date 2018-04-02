藍擬變更議程邀賴揆至立院報告 綠甲動備戰

2018-04-02 21:25 中央社 台北2日電



立法院明天院會，中國國民黨立法院黨團擬提變更議程要求行政院長賴清德針對能源、空污等議題進行報告。圖為國民黨立委30日發言結束後院會休息時，佔領發言台持續批評蔡政府能源政策錯誤。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

立法院明天院會，中國國民黨立法院黨團擬提變更議程要求行政院長賴清德針對能源、空污等議題進行報告；民主進步黨立法院黨團發出甲級動員令備戰。

行政院長賴清德施政總質詢3月30日結束，4月3日立法院會，將開始處理討論事項中等待三讀的法案；但由於核二廠2號機在3月28日跳機引發爭論，能源、空污等民生議題持續延燒，國、民兩黨團都不敢輕忽，紛紛發出甲級動員令備戰。

國民黨團書記長李彥秀晚間受訪對於明天議事攻防列為最高機密，僅表示，會視情況機動處理。

國民黨團總召林德福晚間向中央社記者說，黨團預計在明天的院會中，提出變更議程，針對一些民生議題如空污、食安等，提案要求賴清德至立法院報告；雖然知道提案一定會遭到人數較多的民進黨團否決，但該表態的還是要有所表態。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純說，已經預料到國民黨團將提大量的變更議程提案，因此民進黨團立委全體甲動，謹慎因應、見招拆招、隨機應變。

她說，民進黨團原本希望討論事項排入有關預算解凍案、沒爭議的法案，能夠儘速二讀、三讀，但國民黨團有意見，如果要插入不必要、不合理或者是有爭議的案子，只能進行表決。

時代力量立法院黨團總召徐永明受訪表示，明天院會如有機會，時代力量黨團會提案要求優先討論落實憲法保障人民集會遊行自由的集會遊行法修正案，攸關婚姻平權的民法部分條文修正案，以及要求立法院長蘇嘉全召集修憲委員會處理憲改事宜，這是黨團已經多次提出的訴求。

對於國民黨團可能在院會提大量的變更議程提案，徐永明說，許多重要法案急待立法院通過，包括空污法相關草案，應加速審查。國民黨團之前「放水」，讓賴清德可以延後至立法院專案報告能源政策，如今繼續杯葛立法院議事，猶如「進退失據」。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，明天黨團討論後，才會做最後確定，看是否要針對相關的民生議題，提案要求賴清德到立法院報告。