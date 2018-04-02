馬英九拍板基隆港軍港遷移 明動土沒人邀他

2018-04-02 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆港軍港遷移，談了20多年，明天要動土了，這是基隆人的大事，總統蔡英文要來，但拍板的前總統馬英九，卻沒人邀他。

2014年底，行政院前院長江宜樺率交通部長、國防部長在東五碼頭召開記者會，宣布軍港遷移到西岸，東岸碼頭轉型為遊憩都會港岸大利多。

當時距離市長投票倒數十天，大選完，國民黨大敗，基隆也由藍天變綠地。

2015年6月，前總統馬英九來基隆參加新火車站啟用典禮，不過整個典禮似乎失焦了。

基隆市長林右昌致詞時話鋒一轉，提到九合一大選，行政院前院長江宜樺在基隆開出的政策支票，要將基隆港東四、東五軍用碼頭，遷到西岸，交通部的協助已到最後階段，請馬總統發揮高度，最後促成，基隆市民會感謝馬總統對基隆的貢獻。

馬總統也沒迴避，馬英九說，他和國防部已講好了，「我們向基隆承諾的事情，不會跳票。」許多人拍手叫好。

軍方對於遷到西岸的碼頭長度和面積大小，一直喬不攏，最後，確定換到西八、十四、十五共三座碼頭，土地有西七、八、十一、十二、十四、十五碼頭的後線，比起在東岸的碼頭長度和土地面積都多出許多。軍港遷移案耗資二十六億元，港公司代遷代建，預計4年遷港完成。