姚人多引文 暗酸黃國昌對黃煌雄質疑失當

2018-04-02 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



行政院上周公布促進轉型正義委員會提名名單，內定的主委黃煌雄引起時代力量黨主席黃國昌不滿，質疑黃煌雄不適任。 報系資料照 分享 facebook

行政院上周公布促進轉型正義委員會提名名單，內定的主委黃煌雄引起時代力量黨主席黃國昌不滿，質疑黃煌雄不適任。負責促轉會內部作業的總統府副秘書長姚人多今天在臉書發文，以黃「不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣」，暗指黃國昌質疑失當。

姚人多在臉書上說，他第一次見到黃煌雄的時候，黃劈頭就問他，是不是「芋頭蕃薯」？他說是。然後黃臉上露出很歐吉桑的微笑。他知道黃在笑什麼，因為他大概知道族群融合這件事對黃的意義。

姚人多引用聯合報在二００八年一篇文章說，他不反對用最嚴格的標準來檢驗黃煌雄。不過，他也請求大家，能平心靜氣把黃煌雄這篇文章看完。黃的這篇文章是寫在二００八年三月廿四日，也就是馬英九剛當選總統的兩天後。

姚人多說，黃文章的重點有四個：第一，陳水扁政府執政失靈的原因：第二，所謂的「馬英九因素」是什麼。也就是說，黃在探討為什麼馬英九會贏：第三，馬英九當選總統的意義。用黃自己的話來說，就是「馬英九是第一位當選台灣總統的外省人。馬的當選代表台灣已突破政治發展的最後一道魔咒--族群的藩籬」。

最後一點是，在台灣民主化的發展過程中，馬英九是缺席的。但馬有機會，更有責任「強化台灣的民主鞏固」。

姚人多表示，黃檢討阿扁，期許新當選的台灣總統要記得鞏固台灣的民主。坦白講，他看不出來這篇文章錯在哪裡。當然，馬英九後來種種令人無法忍受的表現，全台灣有目共睹，早有公評。不過，斷章取義硬是要說當時這篇文章的作者是在求官，他則非常保留。

姚人多說，如果這種解讀方式成立，那這位解讀者在二０一六年前曾經對蔡英文的肯定，「是不是也可以解讀成他（指黃國昌）是在為自己參選立委鋪路？」

姚人多表示，黃煌雄有沒有當上馬政府時期的監察委員？有。這位解讀者有沒有因為民進黨的禮讓當選立法委員？也有。不過，他們兩個都在求官嗎？「我的答案絕對是否定的。」

姚人多指出，看一個政治人物要看人家一生。「就像是我不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣。」