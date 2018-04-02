親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
除草劑濫用危害
農地工廠求解套
藍綠各黨拚選戰
陳慶士論文造假
政治
軍事
綜合
合陽天擎

交部推住宿補貼南部比照花蓮 墾丁觀光業者：非常期待

姚人多引文 暗酸黃國昌對黃煌雄質疑失當

2018-04-02 20:15聯合報 記者林敬殷╱即時報導

行政院上周公布促進轉型正義委員會提名名單，內定的主委黃煌雄引起時代力量黨主席黃國...
行政院上周公布促進轉型正義委員會提名名單，內定的主委黃煌雄引起時代力量黨主席黃國昌不滿，質疑黃煌雄不適任。 報系資料照
分享

行政院上周公布促進轉型正義委員會提名名單，內定的主委黃煌雄引起時代力量黨主席黃國昌不滿，質疑黃煌雄不適任。負責促轉會內部作業的總統府副秘書長姚人多今天在臉書發文，以黃「不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣」，暗指黃國昌質疑失當。

姚人多在臉書上說，他第一次見到黃煌雄的時候，黃劈頭就問他，是不是「芋頭蕃薯」？他說是。然後黃臉上露出很歐吉桑的微笑。他知道黃在笑什麼，因為他大概知道族群融合這件事對黃的意義。

姚人多引用聯合報在二００八年一篇文章說，他不反對用最嚴格的標準來檢驗黃煌雄。不過，他也請求大家，能平心靜氣把黃煌雄這篇文章看完。黃的這篇文章是寫在二００八年三月廿四日，也就是馬英九剛當選總統的兩天後。

姚人多說，黃文章的重點有四個：第一，陳水扁政府執政失靈的原因：第二，所謂的「馬英九因素」是什麼。也就是說，黃在探討為什麼馬英九會贏：第三，馬英九當選總統的意義。用黃自己的話來說，就是「馬英九是第一位當選台灣總統的外省人。馬的當選代表台灣已突破政治發展的最後一道魔咒--族群的藩籬」。

最後一點是，在台灣民主化的發展過程中，馬英九是缺席的。但馬有機會，更有責任「強化台灣的民主鞏固」。

姚人多表示，黃檢討阿扁，期許新當選的台灣總統要記得鞏固台灣的民主。坦白講，他看不出來這篇文章錯在哪裡。當然，馬英九後來種種令人無法忍受的表現，全台灣有目共睹，早有公評。不過，斷章取義硬是要說當時這篇文章的作者是在求官，他則非常保留。

姚人多說，如果這種解讀方式成立，那這位解讀者在二０一六年前曾經對蔡英文的肯定，「是不是也可以解讀成他（指黃國昌）是在為自己參選立委鋪路？」

姚人多表示，黃煌雄有沒有當上馬政府時期的監察委員？有。這位解讀者有沒有因為民進黨的禮讓當選立法委員？也有。不過，他們兩個都在求官嗎？「我的答案絕對是否定的。」

姚人多指出，看一個政治人物要看人家一生。「就像是我不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣。」

姚人多馬英九黃煌雄
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

馬英九拍板基隆港軍港遷移 明動土沒人邀他

2018-04-02 20:39

扁又發新勇哥物語 稱美眾議員寫信盼扁訪美

2018-04-02 18:47

影／獲蔡總統頒贈勳章 美眾議員：確保台抗陸打壓

2018-04-02 17:45

毛嘉慶：黃國昌沒讓大家失望 又在公投議題上打假球

2018-04-02 17:35

發揮女力小民參政 歐巴桑進擊護家國

2018-04-02 16:35

LINE起台泰 童振源大搞網紅外交

2018-04-02 16:33

財團法人法草案公聽會 宗教人士與學者看法兩極

2018-04-02 16:31

影／接府秘書長已敲定時程？陳菊:戰士沒權利選擇戰場

2018-04-02 16:23

拆帳篷遭林昶佐嗆裝孝維 柯文哲：那也沒辦法

2018-04-02 16:08

影／顛覆傳統形象 KMT潮T為女性推出桃紅腰身版

2018-04-02 15:56

有無意願接任府秘書長？陳菊：戰士沒有選擇戰場的權利

2018-04-02 15:23

被中選會點名放棄勞基法複決公投 時力：從未放棄

2018-04-02 15:04

違章工廠擬鬆綁 環團立院外抗議

2018-04-02 14:30

黃國昌：不付錢的才真浪費電 外長官邸月電費破3萬

2018-04-02 14:28

洪秀柱率團前往陝西 參加軒轅黃帝祭祀典禮

2018-04-02 14:21

柯市府強拆陳抗帳篷 林昶佐：呷賽啦

2018-04-02 14:13

勞基法複決公投 中選會：時力、社民黨放棄連署

2018-04-02 14:06

小英行程洩密？立委批國安局無能無心去查

2018-04-02 14:04

鄭新助挺扁 「總統給人講兩句 有這麼嚴重嗎？」

2018-04-02 13:59

AIT處長梅健華 中午至市府會見柯文哲

2018-04-02 13:57

「農業金庫7千億陷高風險」 親民黨團：擬投零入計畫的ODA

2018-04-02 13:55

影／總統特勤清槍誤射子彈 國安局澄清：非熬夜打電動

2018-04-02 13:27

陳菊見蔡英文談接秘書長？ 高市府：沒有討論職務

2018-04-02 13:27

立院社福衛環委員會 考察中市兒童醫療

2018-04-02 13:22

陳菊入府見總統 盼支持電競產業發展

2018-04-02 13:18

蔡總統：台旅法生效 台美關係又往前一步

2018-04-02 12:23

接任總統府秘書長？陳菊今入府見蔡英文

2018-04-02 12:09

勇哥物語惹怒蔡英文？鄭新助：給人講兩句有這麼嚴重

2018-04-02 11:57

總統官邸清槍誤擊 國安局：隨扈未徹夜打電動

2018-04-02 11:38

工輔法修法展延違章工廠？環團：立法院應立即停審！

2018-04-02 11:16

農業金庫7千億擬投入ODA 親民黨批：零計畫的賭局

2018-04-02 11:12

總統官邸清槍誤擊發 周廣齊：鼓勵該員繼續服役

2018-04-02 11:09

蔡總統行程屢遭洩露查不到洩密 綠委批國安局無能無心

2018-04-02 11:06

距小英50公尺擊發實彈 肇事警衛官很懊悔

2018-04-02 10:32

民進黨傾向與柯文哲合作 姚文智批高層腦筋鬼打牆

2018-04-02 10:25

連署台灣旅行法美眾議員訪台 談台美議題

2018-04-02 10:19

禁台生任職中國銀行 蔡正元：陸委會榮登第一號愚人

2018-04-02 10:12

李敖過世 「敖迷」四處尋覓李敖早年著作

2018-04-02 10:07

中選會：時代力量、社民黨勞基法複決公投 都放棄連署

2018-04-02 09:51
看更多

熱門文章

軍官孤單頂烈日賣場前擺攤召募 網友：看了想哭

2018-04-01 23:44

諾貝爾得主也造假！醫界：國際對台灣論文打大問號

2018-04-02 11:26

台灣人創的Garmin為了台灣列國家而道歉 他嘆：何其諷刺

2018-04-02 13:51

直升機重摔被爆料 朱學恒：鬥爭不要這麼醜惡

2018-04-02 08:02

藍綠聯手 恐引爆農地嚴重浩劫

2018-04-01 23:00

黃國昌：不付錢的才真浪費電 外長官邸月電費破3萬

2018-04-02 14:28

洪耀福指民進黨是務實主義 孫大千：與投機一線之隔

2018-04-02 08:11

禁台生任職中國銀行 蔡正元：陸委會榮登第一號愚人

2018-04-02 10:12

空汙嚴重老外窩家裡開空氣清淨機 哀嚎：別來台灣

2018-04-02 08:52

台灣濫用除草劑 我們都在慢性吸毒...

2018-04-01 23:41

基隆軍港遷移 「半世紀的記憶沒了」

2018-04-02 00:31

花招過頭了！國防部令 招募嚴禁上街宣傳或網路扮輕佻

2018-04-02 13:22

農業金庫7千億擬投入ODA 親民黨批：零計畫的賭局

2018-04-02 11:12

「討黨產」民進黨沒人早過黃煌雄 卻被批不懂轉型正義？

2018-04-02 08:00

「魚傻到相信貓被吃」 羅智強寓言諷選民被蔡英文騙

2018-04-02 12:35

超誇張...供電4月中旬就亮橘色警戒

2018-04-01 23:37

距小英50公尺擊發實彈 肇事警衛官很懊悔

2018-04-02 10:32

【重磅快評】坐等陳慶士學倫案引爆 中研院處理荒惰

2018-04-02 11:43

喬了3年…基隆軍港拆遷明動土

2018-04-02 00:25

總統府增兵火力準備鎮壓陳抗？憲兵急否認

2018-04-02 12:11

勇哥物語惹怒蔡英文？鄭新助：給人講兩句有這麼嚴重

2018-04-02 11:57

洪耀福：民進黨若推人柯P還贏 柯就成台灣最大尾

2018-04-02 17:07

「魚傻到相信貓被吃」 羅智強寓言諷選民被騙

2018-04-02 08:48

下定決心？ 韓國瑜9日宣布選高雄市長

2018-04-02 00:23

陳慶士2001年就造假…14專案拿590萬美元

2018-04-01 23:37

台灣世代智庫民調 國民黨質疑是民調？還是文宣？

2018-04-02 15:13

柯市府強拆陳抗帳篷 林昶佐：呷賽啦

2018-04-02 14:13

悲哀！領低薪還得回捐 呂秋遠：台灣社工的奇蹟

2018-04-02 10:33

有無意願接任府秘書長？陳菊：戰士沒有選擇戰場的權利

2018-04-02 15:23

【重磅快評】只准國防部放火 不准阿兵哥點燈？

2018-04-02 18:47

被轟放寬農地違章 立委：是秉持慈悲智慧做事

2018-04-02 15:24

保護傘擬延長 6萬農地違章工廠再解套？

2018-04-01 23:48

拆帳篷遭林昶佐嗆裝孝維 柯文哲：那也沒辦法

2018-04-02 16:08

侯友宜出席藍色新力量成立記者會

2018-04-02 07:02

民進黨傾向與柯文哲合作 姚文智批高層腦筋鬼打牆

2018-04-02 10:25

雜草管理學 蜜蜂回來了

2018-04-01 23:47

毛嘉慶：黃國昌沒讓大家失望 又在公投議題上打假球

2018-04-02 17:35

新北政見會 周錫瑋、侯友宜、金介壽大拚場

2018-04-02 00:19

空汙沒改善李應元520辭 顏寬恒：有空辭呈先打草稿

2018-04-02 11:46

環團稱台中灰濛濛 林佳龍：有心人抹黑台中

2018-04-02 14:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top