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扁又發新勇哥物語 稱美眾議員寫信盼扁訪美

2018-04-02 18:47聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

前總統陳水扁今又發新勇哥物語，指美國聯邦眾議員夏波Steve Chabot寫信給他，表示期待下次訪問台灣和阿扁討論台美關係，也希望阿扁得以儘速訪問華府，並在美國接受進一步的醫療。

阿扁「新勇哥物語63」，全文如下：

勇弟：聽說阿扁已經收到美國聯邦眾議員夏波Steve Chabot 2018.2.15的來信？

勇哥：沒錯，今天上午十時三分一位自稱劉燦岳的先生說是老外請他拿來的。有人文首璽管理室收發登記簿為憑。

勇弟：如果不是過了一天，我還以為有人在愚人節開阿扁的玩笑呢！？夏波從華府郵寄給在高雄的阿扁，信封還打上中英詳細地址，怎麼可能一封信從華府寄到高雄，足足旅行了一個半月？而且不是郵差送來，是一個姓劉男子搭計程車拿來的。請問勇哥，是夏波忘了貼郵票的關係嗎？

勇哥：不是，在美國寄發國會郵件，國會議員在信封上簽名是不必貼郵票的。信封左下角還有Bar Code ，代表經過郵寄。這中間一定有問題，中途被攔截的可能性很大。

勇弟：夏波在信裡說了什麼？

勇哥：夏波是阿扁的好朋友，夏波先細數兩人過去良好的互動關係。接著提到他為台灣在國會的打拼成果。除了確認1979年的《台灣關係法》與重申1982年雷根總統對台的「六大保證」外，還有國會新通過的《台灣旅行法〉，解除台美兩國政府高層的互訪限制。最後則期待下次訪問台灣和阿扁討論台美關係，最好是阿扁得以儘速訪問華府，並在美國接受進一步的醫療。

前總統陳水扁今又發新勇哥物語，指美國聯邦眾議員夏波Steve Chabot寫信給...
前總統陳水扁今又發新勇哥物語，指美國聯邦眾議員夏波Steve Chabot寫信給他，表示期待下次訪問台灣和阿扁討論台美關係，也希望阿扁得以儘速訪問華府，並在美國接受進一步的醫療。記者蔡孟妤／翻攝
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前總統陳水扁今又發新勇哥物語，指美國聯邦眾議員夏波Steve Chabot寫信給...
前總統陳水扁今又發新勇哥物語，指美國聯邦眾議員夏波Steve Chabot寫信給他，表示期待下次訪問台灣和阿扁討論台美關係，也希望阿扁得以儘速訪問華府，並在美國接受進一步的醫療。記者蔡孟妤／翻攝
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