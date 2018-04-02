影／獲蔡總統頒贈勳章 美眾議員：確保台抗陸打壓

2018-04-02 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統4月2日上午頒授美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾緹南（Ileana Ros-Lehtinen）「特種大綬卿雲勳章」，表彰她促進臺美關係發展的貢獻。

總統致詞時表示，過去30年來，羅斯蕾緹南榮譽主席在美國國會大力支持臺灣，促進臺美關係的發展，她很高興代表臺灣人民頒贈特種大綬卿雲勳章，感謝羅斯蕾緹南榮譽主席的貢獻。

總統提到，羅斯蕾緹南榮譽主席除了推動很多對臺灣友好的重要法案及議題，也曾經在國會召開多場以臺灣為題的聽證會，並且敦促美國行政部門應依據《台灣關係法》，履行對臺軍售的承諾。

總統指出，在經貿關係上，羅斯蕾緹南榮譽主席也支持臺美洽簽「自由貿易協定」（FTA），強化彼此的夥伴關係。對於臺灣的國際參與，羅斯蕾緹南榮譽主席更是積極發聲，支持臺灣參與「世界衛生大會」及「國際民航組織」等國際組織。

總統說，羅斯蕾緹南榮譽主席和她認識多年，與許多臺灣政界人士都是好朋友。雖然今年底即將任滿卸下公職，依然持續將臺美的友好情誼傳承給新進議員，幫助臺灣結交更多好朋友。

總統也歡迎譚妮（Claudia Tenney）眾議員首次來訪，與臺灣有更深入的交流。她指出，上個月《台灣旅行法》正式生效，臺美關係又往前邁進一步，這些都要歸功於美國國會對臺灣的堅定支持，也感謝兩位議員連署支持這項法案。

總統表示，臺美之間堅實長久的友誼，是許多人的努力，逐步累積的心血，她再次特別感謝羅斯蕾緹南榮譽主席多年來的付出，「我們永遠珍視這份情誼，歡迎您之後也常來臺灣走走」。她也期待，未來臺美關係不斷提升，透過各領域的合作，共同創造更多豐富的成果。

羅斯蕾緹南榮譽主席受勳後致詞表示，再過8天我們就要歡慶《台灣關係法》進入第39周年，她感到此刻臺美關係再堅實不過，最好的例證就是「美國在台協會」幾個月後即將啟用的辦公大樓。

羅斯蕾緹南榮譽主席提及，她出生於古巴，在8歲時和家人被迫逃離當時的卡斯楚政權。因為這樣的背景，讓她對臺灣人民感到格外親近，也讓她能切身體驗，遭受共產政權侵害的感受，因此對抗高壓政權一直以來是她在國會中的首要任務。