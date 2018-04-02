毛嘉慶：黃國昌沒讓大家失望 又在公投議題上打假球

2018-04-02 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



去年參與罷免時代力量立委的前國民黨文傳會副主委毛嘉慶在臉書貼文表示，差點被罷掉的黃國昌為了搏名聲，說要為勞基法搞個公投案，很多覺青信以為真。圖為黃國昌在立法院質詢行政院長。 報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

中選會主委陳英鈐今天表示，新的公投法今年1月3日上路至今，就已經有14個公投提案，目前已經通過5件、2件正在查核中，而社民黨和時代力量關於勞基法修法的公投，目前都已放棄連署。

去年參與罷免時代力量立委的前國民黨文傳會副主委毛嘉慶在臉書貼文表示，是的，汐止影帝黃國昌沒讓大家失望，又在公投議題上打假球了，勞基法的案子好不容易初審通過，他老兄馬上放棄連署。欺世盜名，時力又添一樁實例。

毛嘉慶指出，就事論事，勞基法修惡的過程中，時力立委有太多機會擋下法案，但他們沒有，只是對著鏡頭演戲。差點被罷掉的黃國昌為了搏名聲，說要為勞基法搞個公投案，很多覺青信以為真，但他當時就跟不少青年夥伴分享過:絕對是玩假的，就算公投審核過關，黃國昌也不會玩。

毛嘉慶指出，現在黃國昌用行動證明，真的就是虛晃一招，然後再次欺騙社會了。

毛嘉慶表示，為什麼他在過年前就敢斷定他肯定不會認真搞公投?有以下三個原因：

一、 公投案必須動員龐大人力、物力，即便通過，連一票30元的選舉補助款也沒有。雖然他極力肯定黃國昌的"募款能力"，但因為沒有投資回報，這種花力氣討不到好處的事，不會幹的，有錢一定自己留著花。

二、 公投是符合社會正義的事。黃國昌不是什麼正人君子，與”公義”在本質上就有牴觸，調性不合。現在也因為放棄連署獲得應證:共同提案的幾千人，你們只是黃國昌的另一項玩膩的玩具。不然請黃國昌告訴我們，決定放棄第二階段連署前，問過這些提案人嗎?話說，你們的個資，國昌老師怎麼…。

三、 公投連署過程，會因為票數增加，讓執政黨難看。黃國昌表面上要當在野黨，那是給粉絲看看而已，認不得真的，實質上真的不敢得罪民進黨，所以不敢捋虎鬚，也符合假面本色。

毛嘉慶表示，太陽花覺青們，你們在挺的人長什麼模樣?大家也不用自欺欺人了，趕快醒過來，不要助紂為虐，甚至為虎作倀，因為像他們那種嘴臉的政客，只會啃食民脂民膏。