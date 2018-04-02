財團法人法草案公聽會 宗教人士與學者看法兩極

2018-04-02 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會上週審查「財團法人法」草案，但朝野並無共識，因此今天召開公聽會。朝野立委共同召集相關專家學者在公聽會上表達各自意見，法務部次長陳明堂強調，草案是因補足現行法律的不足，並不是要將財產收回國有。內政部常務次長邱昌嶽指出，考量國內宗教多元與個別差異，會持續溝通，在空窗期間財團法人法部分規定應適度排除。本案預計在下週4月9日進行逐條審查。

國民黨立委顏寬恆和蔣乃辛發言時，都各自找律師和宗教代表在委員發言時間表達意見，此舉引發民進黨立委尤美女的不滿，在會議中批主席未建立在正確的公聽會秩序上，後來在召委吳志揚的協調下，將立委發言時間只准立委發言。

民進黨立委尤美女今日出席公聽會表示，財團法人法最重要的建立目標是讓財務公開透明且被受人民監督，並不是收為國有，也不是干預宗教自由，宗教自由與財務公開透明是兩回事，所有宗教應該立宗教法來規範，目前宗教財團法人也是依財團法人法規定設立的，依照財團法人法也應該受到監督。

新北市佛教會理事長淨耀法師表示，少數公產變私產的宗教團體，的確影響宗教界在外界的看法，但憲法就有賦予宗教自由，若將宗教團體與基金會混為一談，這就變成疊床架屋，並不是反對立法，只是認為政府「製作大衣要所有人同時穿」，這將會惹民怨。中華人間佛教聯合總會秘書長覺培法師也認為，對於尤美女所提的監督二字很不禮貌，根本是汙名化宗團體，呼籲政府不要用醜化的角度看待宗教團體。