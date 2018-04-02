美眾議員：盡全力幫助台灣抵禦大陸打壓

2018-04-02 16:26 中央社 台北2日電



美國聯邦眾議員羅斯蕾緹能今天表示，無論是洽簽新的貿易協定、新的軍購方案或強化台灣在國際組織的參與，美國一定會盡全力和台灣合作，確保台灣有力量抵禦中國大陸的打壓。

美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾緹能（Ileana Ros-Lehtinen）偕聯邦眾議員譚妮（ClaudiaTenney）訪台。此次是羅斯蕾緹能自101年5月之後再度來訪，也是譚妮首次訪台。總統蔡英文今天上午在總統府內頒授羅斯蕾緹能「特種大綬卿雲勳章」。

羅斯蕾緹能致詞時表示，很感謝蔡總統頒授這個勳章給她，她好久沒回來了，能再訪問台灣真的很高興。

她指出，還有8天就是台灣關係法進入第39週年，台美關係是「從所未有的堅實」，美國在台協會（AIT）台北辦事處在內湖的新館再過幾個月就要落成，台美關係能在堅定的基礎上繼續發展。

羅斯蕾緹能說，她在共產黨統治下的古巴長大，8歲時她和家人從古巴逃出來，這樣的經驗讓她知道什麼是對人權的打壓，知道共產政權如何霸凌人民，因此對抗高壓政權一直以來是她在國會中的首要任務。

羅斯蕾緹能說，她會和蔡總統討論，美國能如何幫助台灣增加政治、經濟、軍事的彈性，讓台灣可以減少對中國大陸的依賴，因為這麼多年來大家都看到中國大陸如何利用軍事和經濟力量威嚇和壓迫其他國家。

羅斯蕾緹能舉例，中國大陸在南海增加軍事建設、逼迫巴拿馬和台灣斷交、阻止台灣參加國際組織，中國的侵略似乎只有更糟糕，但台灣在所有美國人心目中有特殊的地位。

羅斯蕾緹能說，台灣擁有蓬勃發展的民主、開放的社會、新聞及言論自由、對人權的尊重，這些都是美國身為台灣堅實盟友的關鍵；台灣身為亞太地區的自由燈塔，有強健的經濟實力，是美國關鍵盟友，台灣向世界展示，當自由意志、創新、創意等價值能夠貫徹時，會如何開花結果。

羅斯蕾緹能最後表示，因此很重要的是要確保「台灣仍是台灣」，無論是洽簽新的貿易協定、新的軍購方案、增進台灣與拉丁美洲國家間的關係、或強化台灣在國際組織的參與，美國一定會盡全力和台灣合作，確保台灣擁有一切力量能抵禦中國大陸的脅迫打壓。