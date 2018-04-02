拆帳篷遭林昶佐嗆裝孝維 柯文哲：那也沒辦法

2018-04-02 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



時代力量立委林昶佐今天證實，3月初曾跟台北市長柯文哲見面，並指柯用集遊惡法拆帳篷，若這叫進步價值真的是「呷賽啦」、這根本是裝孝維」；柯文哲今天受訪被問到林昶佐嗆他「呷賽啦」，起初表示「他（指林昶佐）不會用這種字啦」，在媒體追問下，柯文哲才說，談一次所有問題不可能通通解決，沒解決大家回去整理下次再來；至於對於林昶佐直言北市府拆帳蓬是「裝孝維」，柯回「那也沒辦法」。

北市府盯上長期駐守路邊的陳抗團體帳篷，日前強拆立法院周邊的公投盟帳篷，引發外界熱議。柯文哲今天出席「八德立體停車場啟用」記者會，被問到3月初跟委林昶見面，是擔心林昶佐不排除參選台北市長會衝擊自己選情？柯說，其實本來就會談，從靈魂重金屬音樂開始談起。

對於林昶佐今天公開嗆柯文哲進步價值是「呷賽啦」，柯文哲聽聞後說「不會啦，他（指林昶佐）不會用這種字啦，還好啦、還好啦」。

不過，媒體進一步追問，指林昶佐真的有說這句話，柯文哲才說「我們講的人家也沒理由百分百照單全收」，一定有可以接受的，有不能接受的，本來就是要對話。

對於林昶佐直言北市府拆帳蓬是「裝孝維」？柯文哲回應那也沒辦法，帳棚擺好幾年，規則如果不對就改規則，如果有規則有法律，還是照法律而行。

前總統陳水扁藉LINE群組「新勇哥物語」，指之前紅衫軍發生時，也沒有發生拆帳棚事件；柯文哲說，這他有想過，像太陽花學運這種歷史事件或政治事件，有它的背景，但沒有理由說（帳棚）已經這麼多年、整國家一直在革命階段，他覺得不對，還是要回到法治國家的常軌。

媒體追問，跟林昶佐最後不歡而散？柯文哲說「不會啦，還好啦，怎麼不歡而散，他（指林昶佐）還有請我喝汽水」，並強調他從來不認為一次講話，所有問題就通通解決，先談一次，沒解決大家回去整理一下。

至於下次要談什麼？柯文哲說，還有很多要談，林昶佐是時代力量台北市黨部主委，議員輔選也是壓力，還有很多要談；另外，年底台北市長選戰，外傳民進黨將繼續禮讓柯文哲，柯聽聞後反問媒體「這是你講的」。