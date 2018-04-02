財團法人法公聽會 法務部：無意奪取財產

2018-04-02 15:13 中央社 台北2日電



立法院司法及法制委員會今天召開財團法人法草案公聽會，法務部次長陳明堂說，財團法人法草案沒有奪取他人財產的意思。東吳大學教授朱雲鵬則希望，民間團體也可退還政府捐助。

立法院司法及法制委員會上午召開財團法人法草案公聽會，財團法人法草案日前在立法院詢答時，國民黨立委就曾表達不同意見，反對行政院版財團法人法草案第69條，規定政府財團法人經民間捐贈轉為民間捐助的財團法人，3年內主管機關經審認該財團法人的政策目的仍存在時，得捐贈財產補足差額，回復為政府捐助的財團法人。

東吳大學巨量資料管理學院教授朱雲鵬說，財團法人的強制買回機制應該由董事會通過，如果不通過，民間團體也應該可以將原本政府捐贈的金額全數退還。

他說，民間基金會被政府捐助，導致原本持分過半，到後來持分無法過半，民間應該也可以向政府買回，否則這樣政府與民間在相關規定是平等的嗎？

輔仁大學法律學院教授陳榮隆說，政府捐助的財團法人，具有濃厚的公共性與公益性，應予高密度的管理，民間捐助的財團法人，則只需低密度管理，但有些公設財團法人，因私人、私法人的捐助而稀釋成民設財團法人，導致脫離政府監督控制，甚至公產淪為私產，而頗受非議，因此相關規定符合國人期待。

高雄科技大學科學法律研究所教授廖欽福說，贊成政府以回捐方式收回原捐贈的財團法人，公設財團來自政府公款，理應監督。

律師李永然說，民間、政府捐助財團法人加以分開監督非常必要，但憲法保障人民財產權，如果沒有法院介入而讓行政院片面認定，恐違反信賴保護原則，有違憲之虞。

陳明堂說，政府沒有奪取他人財產的意思，財團法人區分為政府與民間，因為不論政府或民間的財團法人都是公共財，是為了社會公益而設，況且政府有出資，是來自於政府的稅收，因此規定以50%做臨界點，政府捐助50%以上的財團法人做監督管理、捐助50%以下的財團法人，則讓民間自治。