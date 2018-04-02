被中選會點名放棄勞基法複決公投 時力：從未放棄

2018-04-02 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



中選會主委陳英鈐今天表示，新的公投法今年1月3日上路至今，就已經有14個公投提案，目前已經通過5件、2件正在查核中，而社民黨和時代力量關於勞基法修法的公投，目前都已放棄連署。對此，時代力量發言人李兆立澄清，他們從未放棄公投案，而是將「複決過勞勞基法」提案部分轉而支持勞權公投聯盟版本，與「創制最低工資法」提案一同展開第二階段連署。

李兆立表示，時代力量推動兩項勞權公投案，包括「複決過勞勞基法」和「創制最低工資法」，日前已雙雙通過並進入第二階段後，已緊鑼密鼓投入連署工作。其中，中選會通過的複決勞基法提案，共有時代力量、醫勞盟、社民黨及勞權公投聯盟等四案。為避免支持勞基法複決公投的社會大眾，會因數個公投題目而力量分散或造成混淆，黨部已於3月19日聲明不會領取「複決過勞勞基法」公投案第二階段的連署人名冊，全力支持勞權公投聯盟的提案，社民黨及醫勞盟亦同。