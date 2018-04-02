柯市府強拆陳抗帳篷 林昶佐：呷賽啦

2018-04-02 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



時代力量立委林昶佐。記者林麒瑋／攝影 分享 facebook 時代力量立委林昶佐3月初表示不排除選台北市長。台北市長柯文哲當時就主動找上林昶佐私下會面。林昶佐今日證實，兩人確實有會面，也在見面過程中知道柯市長會擔心我影響他選舉，但越聊越發現柯文哲的所謂「進步價值」令人詫異，以後是否再見面還要再考慮；他還說，柯文哲拆帳篷的行為是重視集遊惡法，若這叫進步價值真的是「呷賽啦，這根本是裝孝維」。

林昶佐表示，這幾年他跟柯文哲的確有見面，最近一次見面代表柯對於他是否要選有他的擔心。林昶佐認為，柯文哲該思考的不是這個，而是應該想一下怎麼對外說明他的理念，譬如說，進步價值在處理陳抗事件應該重視的是人權。

林昶佐說，柯文哲對進步價值還有對中國策略的態度，其實是越來越讓人傻眼，處理抗議行動怎麼可以不重視人權兩公約，反而去重視已經被證實是違法、違憲的集遊惡法，若這叫做進步價值，這真的是呷賽啦、這根本是裝孝維。

至於是否要選市長，林昶佐說，還在考慮中，但絕對不是用母雞帶小雞這種舊政治的思維考量，不該把市長和議員兩種不同性質的工作混為一談，影響參選的變數很多，民進黨是否要自推人也是關鍵因素之一。

過去在政策的合作上，時代力量與民進黨有些歧見，是否擔心難以整合？林昶佐回說，時代力量還是會維持主體性，但願意與理念相近的朋友合作，一直是時力的基本路線。