AIT處長梅健華 中午至市府會見柯文哲

2018-04-02 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前受訪透露，美國在台協會（AIT）處長梅健華會來找他，今天中午梅健華抵達市府與柯見面。

日前媒體問柯，為何梅健華要來找他？柯則說，通常這些重要的國家大使，還是定期會跟台北市長 talk，不知道梅健華要講什麼。