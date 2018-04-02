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半世紀沒人管 退輔會告大觀居民拆屋還地

2018-04-02 13:27聯合報 記者陳熙文╱即時報導

板橋浮州位於大漢溪及支流楠仔溝之間，曾有不少眷村正座落於此，為讓村民能夠買賣物資，以維持眷村的生活所需，當年軍方派員協助在此設置福利中心，並對外招商。

1963年葛樂禮颱風過境，造成北部豪雨，重創浮洲當地眷村，村民陸續搬遷，但大觀社區的前身福利中心被遺留下來。部分商戶同樣離開出售租權，附近居民認為價格合理便趁機收購，殊不知社區已成三不管地帶，後來連要繳交租金都不知交給誰。

大觀陶家即在當時買下現在的家。陶建中的母親形容，初買的房子似廢墟，像打過仗一樣，還得自己花錢整修，長方形的居住空間也不大，是後來一點一點擴建才有今天的模樣。她記得自己很多年就是在門口賣小點心賺取外快，東貼西湊補貼家計。

大觀社區多數建物租權幾經轉手，土地權則在1966年由陸軍總司令部轉登記為國有用地，並納入退輔會板橋榮家土地範圍。其實大觀住戶只有租用經商權利，但因1985年大觀路拓寬被拆除的住宅建築得以重建，甚至獲得台北縣政府的金錢補償，讓居民誤認為他們透過正常買賣取得建物產權，政府也沒有說他們違法。

20年的相安無事，就算居民曾提出承購土地申請，最後都不了了之，直到板橋榮家於2008年提告大觀居民侵佔，要求拆屋還地，返還5年不當所得，同時不負責居民安置，並於2014年法院三審定讞，由榮家獲得勝訴。

大觀自救會指出，大觀社區72戶居民，不但要自行拆屋還地，甚至繳納總額1503.9萬元的不當得利、93萬元的敗訴裁判費及土地鑑界規費，但這應是行政長年疏失所致，不應由居民承擔，因此至今仍有58戶不同意拆遷，有住戶堅持原地續住，另一部分則認為政府至少應提供完整的安置方案，或合理補償。

大觀居民陶建中的母親形容，初買的房子似廢墟，像打過仗一樣，還得自己花錢整修，長方...
大觀居民陶建中的母親形容，初買的房子似廢墟，像打過仗一樣，還得自己花錢整修，長方形的居住空間也不大，是後來一點一點擴建才有今天的模樣。（攝影／記者陳熙文）
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（攝影／記者陳熙文）
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眷村自救會退輔會

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