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影／總統特勤清槍誤射子彈 國安局澄清: 非熬夜打電動

2018-04-02 13:27聯合報 記者李詠平╱即時報導

去年底，總統官邸發生特勤清槍意外擊出子彈，由於據傳該名王姓上尉是因為前一天熬夜打電玩才發生失誤，國安局2號澄清，單純是因為人為疏失，已馬上將該名特勤調離現職。

不過，總統維安特勤連連出包，包括吸毒或因疏忽導致外人擅闖總統官邸，特勤中心報告時表示，107年到目前為止，已經執行超過3000件勤務，民進黨立委提醒，維安勤務也包括卸任元首在內，並非只有蔡英文一人的勤務量。

去年底，總統官邸發生特勤清槍意外擊出子彈，由於據傳該名王姓上尉是因為前一天熬夜打...
去年底，總統官邸發生特勤清槍意外擊出子彈，由於據傳該名王姓上尉是因為前一天熬夜打電玩才發生失誤，國安局2號澄清，單純是因為人為疏失。記者徐宇威／攝影
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國安局民進黨吸毒

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