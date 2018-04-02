立院社福衛環委員會 考察中市兒童醫療

2018-04-02 13:22 中央社 台中2日電



兒童節前夕，立法院社會福利及衛生環境委員會今天到台中市考察兒童醫療，召集委員陳宜民等人在參觀台中榮總兒童藝術治療設施後都表示肯定，並建議衛福部多多補助相關經費。

陳宜民今天與立委王育敏、蔣萬安、陳曼麗、黃秀芳等人到台中市考察兒童醫療，第一站先到台中榮總，接著分別前往中國醫藥大學兒童醫院、衛生福利部台中醫院等醫院。

陪同前來的衛福部次長薛瑞元表示，衛福部正在規劃兒童醫療網，希望每一縣市至少能有一家肩負兒童急症處理的醫院，也希望未來立法院能支持相關預算。