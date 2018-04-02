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拆我家做長照？大觀居民築防禦工事備戰

2018-04-02 13:20聯合報 記者陳熙文╱即時報導

從小卡車上拋下四處收集而來的木頭板及工程素材，集成一片。新北市大觀居民積極備戰，在大觀社區建立防禦工事對抗法院強拆，展現居民抗爭到底的決心。

大觀居民於今年2月21日收到法院捎來的二次履勘通知，內容指出新北地方法院將前往社區確認房屋使用情況和面積，擇期執行強制拆除，但若住戶不同意，將直接於強制拆除當日完成履勘，顯示強拆恐進入倒數計時。大觀自救會預估4、5月將是關鍵期。

強拆在即，但安置方案自去年9月居民與官方協調後便毫無進度，維持原來「包租代管」方案。新北市政府城鄉發展局指出，內容包括一般租戶包租8折、代管9折優惠；第一類及第二類弱勢戶，包租、代管均分別為7折及5折，3年為一期，期滿重新申請，租金每月最高1萬8000元，住戶若提出承租申請，符合資格者將優先協助媒合。

但大觀居民陶建中認為，此只是「順便」搭上政府包租代管的政策，是否申請得到還是未知數，租期到期後又要何去何從，且大觀住戶雖然多為經濟弱勢，可是不符合法定的弱勢戶資格，官方的方案並不周全。

大觀居民也向監院陳情，指退輔會未考慮歷史因素，也未提供合適的安置方案，不但要求住戶搬遷，還提起民事訴訟，要求住戶拆屋還地及返還不當得利等。接受陳情的監委高涌誠已申請自動調查，了解退輔會及相關機關處理本案有無違失或失當？執行過程中是否有保障人民居住權？

退輔會則認為大觀自救會始終堅持「原地續住」、「就地合法」的主張，導致所有公部門的努力都歸於零，並強調目前全案已交由法院進行強致執行，他們並不清楚強拆時間點。財政部國產署則表示，退輔會若有違法行為，歡迎居民向財政部申訴，提供意見。

據了解，台北縣政府於2002年在「板橋浮洲地區都市計畫」中將大觀社區劃為社會福利設施用地；知情人士則表示，未來則規劃要爭取預算興建綜合長照大樓，但時程要視強制拆除的進度而定。

（攝影／記者陳熙文）
（攝影／記者陳熙文）
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新北大觀居民在街上整理興建防禦工事的素材，要對法院強拆抗議到底，引起路人側目。（...
新北大觀居民在街上整理興建防禦工事的素材，要對法院強拆抗議到底，引起路人側目。（攝影／記者陳熙文）
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退輔會自救會

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