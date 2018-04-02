中選會：支持立委選區劃分公式入法 不預設立場

2018-04-02 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



中選會主委陳英鈐。記者徐偉真/攝影 分享 facebook 中選會2月1日公佈下一屆立委選區重劃，採第7屆立委計算方式，台南市及新竹縣將各增加1席，高雄市及屏東縣各減少1席。中選會主委陳英鈐今天表示，立委選區劃分屬國會保留事項，他支持將選區劃分公式入法，中選會不預設立場，只要有新法，給中選會兩到三個月時間，就能重新劃分出選區，但最終還是要看立法院是否同意。

立法院內政委員會今天邀請中選會主委陳英鈐專題報告「公民投票法修正後現行公民投票制度運作之檢討」，並備質詢；依據公職人員選舉罷免法規定，立委選區自2007年起，每10年檢討一次，中選會今年初決議，第10屆立委選舉席次採「一席保障」加「漢彌爾頓法」計算，高雄、屏東各減一席，新竹縣與台南市各增一席。

選區重劃影響立委席次，選區受影響的高雄市民進黨立委劉世芳、管碧玲都在質詢時提出看法。劉世芳說，過去10年桃園增加23萬人、新北市增加18萬人，和台中市增加17萬人，這次立委席次都沒有增加，但新竹縣增加5萬人、台南增加1.4萬人，立委席次卻各增加1席，這樣如何讓人覺得票票等值？另外高雄市人口10年來增加，為什麼反而像是被懲罰，要減少一席？

管碧玲也說，現在每位立委代表的選民數，最大「苦主」是新竹縣選出的國民黨立委林為洲，選民約有39萬人，若選區重劃，最大苦主變成她，代表的選民增加到38萬人，跟林為洲負擔的選民只相差1萬人，並表示要增加立委席次的選區，都是有科學園區的城市，流失的兩席是台灣弱勢的2縣市，國家在科學園區重金佈局，在產業實力之外，再加重政治實力，這是雙重優惠，高雄和屏東既不受產業佈局青睞，也失去政治實力，這是雙重懲罰。

屏東縣選舉委員會上個月底召開委員會議，會中一致決議，第10屆立委「屏東縣維持3席」，不為中選會背書；陳英鈐說，高雄市、新竹縣、台南市都把重新劃分選區的結果送到中選會，希望屏東縣選委會遵照決議，將選區重新劃分出來，並說預計4月底召開公聽會，邀請各黨派代表陳述意見，5月提至委員會做最後確認，一定會在法定時程5月底前，把選區劃分草案送到立法院。