勞基法複決公投 中選會：時力、社民黨放棄連署

2018-04-02 14:06 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐偉真 ／台北報導



中選會主委陳英鈐上午出席立法院內政委會，就現行公投制度運作檢討進行專題報告。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

中選會主委陳英鈐今天表示，新的公投法1月3日上路至今，已經有14個公投提案，目前通過5件，2件正在查核中，社民黨和時代力量關於勞基法修法公投，目前已放棄連署。其他提案會不會達成約28萬的連署人數綁年底大選，陳英鈐說，只要能達到這個門檻，中選會一定全力協助他們完成權利。

陳英鈐上午在立法院內政委會提出公投制度專題報告，陳英鈐表示，新的公民投票法的主要精神是一好、三公、人民作主，是要建立好的治理架構，透過公平、公正、公開的精神，讓人民作主。

國民黨副主席郝龍斌提出的反核災區食品進口公投案，與幸福盟理事長曾獻瑩提出的國民教育不實施同志教育全國公投案，中選會都要舉行聽證會。國民黨和幸福盟質疑政治力介入，公投審議委員會借屍還魂。

陳英鈐說，聽證不一定會駁回，目前聽證的結果都還是協助補正通過，各界應該要擺脫過去鳥籠公投的精神，現在的運作跟過去完全不一樣，過去12年有17件公投案，只有6件能真正公投，還有2件是總統交付的，人民提案的只有4件，其他大部分都駁回或無疾而終。

陳英鈐表示，在新公投法下，中選會是輔助角色，聽證會是希望釐清提案人真意，避免提案牴觸憲法、大法官解釋，或是其他法定限制，像是一案一事項、兩年內已經有公投，或者是提案意旨不夠清楚。目前看來，中選會做法完全符合新公投法的精神，是站在輔助的精神，協助人民實現公民投票的權利。