小英行程洩密？立委批國安局無能無心去查

2018-04-02 14:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪哲政 ／台北報導



反年改團體如影隨形抗爭，圖為國安局人員跑步保護總統車隊進場。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統視導部隊機密行程，屢次遭到反年改團體掌握，抗議群眾聚集現場抗議，立委上午在立法院外交國防委員質詢國安局，是否掌握洩密來源，有無洩密人員遭移送或懲處？國安局表示，這件事情部分在國安局權責以外，涉及司法調查，但目前沒有人被懲處。立委批評，國安局不是無能，就是無心去查。

周美伍上午率國安局特勤中心副指揮官周廣齊等官員，列席外交國防委員會，就元首維安任務，提出專題報告。對於去年12月發生的總統官邸清槍誤射案，周廣齊表示，肇事的王姓警衛官是彰化和美人，每年均通過儀器考核，肇事後非常懊悔，除接受行政處分與調職後，現調往外圍服勤。

國安局副局長周美伍上午出席立法院外交及國防委員會備詢，在會前閉目養神。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

民進黨立委羅致政質詢，蔡總統維安存在系統維安漏洞，包括反年改人士可到官邸攀圍牆，蔡總統出席資通電軍指揮部成軍的機密行程，事前遭反年改團體公開傳遞，遭人抗議，總統到政戰學校時車隊遭攔等案。特勤中心應整頓系統鬆馳的問題，國安局內部是否清查，為什麼反年改者知道總統要去資通電指揮部。

周廣齊說，這項行程牽扯的單位比較多，國安局有查，總統所有不公開行程，若警覺到有洩漏，都會查。國安局副局長陳國恩表示，總統到任一地方，當地會有很多人知道。

羅致政表示，兩年來，國安局有無破獲任一洩露總統行程或進行懲處。國安局表示，此事部分在國安局權責以外，並涉及司法調查，目前沒有懲處。

羅致政說，反正洩密都不會有事。目前沒有一案被查出，沒人被移送甚至被懲處。總統到資通電指揮部機密行程，竟被掌握，而且被反年改這樣傳，竟然查不到，這是管理很大問題，國安局竟然查不到，不是無能，就是無心去查。國安局連洩密都查不到，抓不到誰在洩密，洞補不起來。總統維安堪慮。

周美伍表示，國安局內部許多機制都在作防範，現在已有改善，如縮短行程通報時間，核心作業減少參與者等，國安局會努力查。去年總統車隊在北投復興崗遭反年改人士攔停，相關業管人員遭到處分。