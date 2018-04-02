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違章工廠擬鬆綁 環團立院外抗議

2018-04-02 14:30聯合晚報 記者陳熙文／台北報導

立法院經濟委員會今排案審查「工廠管理輔導法」修正草案，擬放寬「違章工廠」門檻，並延長輔導期滿展延，引發環團不滿。環境團體上午至立法院外抗議，要求停審草案，並盼望政府落實新增建違章建築即報即拆，重新擬定工輔法修法。

包括主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會、台灣環境保護協會等團體上午至立法院外抗議，直言現行工輔法規定2008年3月14日以前，既有違章工廠在符合一定條件下可以申請「臨時工廠登記」，形同「假合法」，民進黨立委林岱樺，以及國民黨立委許淑華、王惠美更提出更加寬鬆的展延修法版本。

地球公民基金會山林國土組專員吳其融指出，新提出的修法版本不但將現行低汙染認定標準從中央認定改為地方政府認定，更將申請臨時登記工廠的條文再度放寬至2016年3月31日前興建的工廠都能申請，恐加速惡化全台違章工廠問題。

台灣農民陣線成員許文峰表示，工輔法現行第33條、第34條已是錯誤政策，以彰化縣為例，32個未登記工廠特地區內，許多列管的汙染農地，在未釐清汙染源前就讓廠商變更地目，從農地變建地，就地合法；同時，其特定區劃設原則，無法解決小資本小規模廠商的困境，反倒圖利大廠商蓋子廠。

立法院農地違建環保

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