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鄭新助挺扁 「總統給人講兩句 有這麼嚴重嗎？」

2018-04-02 13:59聯合晚報 記者蔡孟妤／高雄報導

民進黨高雄市議員鄭新助上午利用高雄市議會質詢時間，聲援保外就醫的台中監獄受刑人陳水扁，鄭新助說，陳水扁寫勇哥物語，抒發心情不快樂也不行，當總統給人講兩句，有這麼嚴重嗎。

鄭新助說，陳水扁是平民總統，有需要把他害成這樣嗎，保外就醫參加政治活動，替兒子喊當選，這樣也不行，是犯天條嗎。

高雄市政府法制局長陳月端說，憲法保障人的言論自由，只要言論不違反，都可以講他想說的。至於保外就醫參加政治活動，涉及主管機關對事實認定的問題，需要法務部和中監許可。

保外就醫陳水扁

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