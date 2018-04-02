「農業金庫7千億陷高風險」 親民黨團：擬投零入計畫的ODA

2018-04-02 13:55 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



親民黨立法院黨團上午指出，政府開發援助（ODA）本身的計畫完全是零，詳細作法與評估標準也是零，資金來源與預算監督，也令人質疑，政府打算將全國農業金庫近7000億資金，投入ODA，藉此推動新南向政策，是將人民的錢當作免費的賭資，操作及高風險的賭局，民進黨政府背棄全國人民的期望。

親民黨團總召李鴻鈞（中）、立委高金素梅（左）與立委周陳秀霞（右）上午舉行記者會，質疑政府將人民的錢當作免費的賭資去操作及高風險的賭局。 報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

立法院財政委員會今年3月19日通過民進黨立委鍾佳濱提案，為利全國農業金庫跨足新南向業務，要求金管會與農委會共同研議修法，協助農業金庫設立國際金融業務分行（OBU），金管會也照案通過。

親民黨團總召李鴻鈞表示，農業金庫因放款率低迷，所以想藉由ODA改善體質，但這有許多疑點，包含政府為何不改善放貸機制，卻想透過風險更高的國際放貸調整。政府有圖利特定廠商的嫌疑，因外交政策考量而啟動的工程案，最後卻出包。

親民黨立委周陳秀霞說，農業金庫設立的初衷，是為了幫助整頓農會的放貸亂象，讓農漁民的資金可獲得妥善管理，政府卻打算任意動用這些錢，讓農民辛苦血汗錢被迫承擔巨大風險。

無盟立委高金素梅表示，ODA從去年吵到今年，越來越多立委發現其中風險，行政院至今仍無法提出完整計畫案，僅提供一份簡報資料說明，沒有一個官員能明確說明，參與部會究竟扮演什麼角色。

親民黨團表示，金錢外交的方向是不對的，與其將資金投入風險不明的跨國工程案，不如投入人才栽培，因應日後人才缺口的困境，尤其中國大陸大舉向國人釋出攬才方案，若政府再不專注於國內經濟與人才培育的改革，總有一天我國軟實力動能將會停滯。