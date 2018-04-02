蔡總統：台旅法生效 台美關係又往前一步

2018-04-02 12:23 中央社 台北2日電



總統蔡英文今天表示，上個月台灣旅行法正式生效，台美關係又往前邁進一步，這些歸功於美國國會對台灣堅定支持，期待未來台美關係不斷提升，透過各領域合作創造更豐富成果。

美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾緹能（Ileana Ros-Lehtinen）偕聯邦眾議員譚妮（ClaudiaTenney）訪台。此次是羅斯蕾緹能自101年5月之後再度來訪，也是譚妮首次訪台。蔡總統今天上午在總統府內頒授羅斯蕾緹能「特種大綬卿雲勳章」。

蔡總統致詞時表示，過去30年來羅斯蕾緹能在美國國會大力支持台灣促進台美關係發展，今天她很高興代表台灣頒贈勳章感謝羅斯蕾緹能的貢獻。

蔡總統說，羅斯蕾緹能除了推動很多對台灣友好的重要法案和議案，也曾在國會召開多場以台灣為題的聽證會，並且敦促美國行政部門應依台灣關係法，履行對台灣軍售承諾。

經貿關係上，蔡總統指出，羅斯蕾緹能支持台美洽簽自由貿易協定，強化彼此夥伴關係；對台灣的國際參與，羅斯蕾緹能更是積極發聲，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）和國際民航組織等國際組織。

蔡總統說，羅斯蕾緹能跟她認識多年，跟許多台灣政界人士都是好朋友，雖然今年底即將任滿卸下公職，依然持續將台美友好友誼傳承給親近議員，幫助台灣結交更多好朋友。

蔡總統並歡迎譚妮首次來訪，跟台灣有更深入交流；上個月台灣旅行法正式生效，台美關係又往前邁進一步，這些歸功於美國國會對台灣堅定支持，也感謝兩位議員連署支持這項法案。

蔡總統最後表示，台美之間堅實長久的友誼，是許多人努力、逐步累積的心血，再次感謝羅斯蕾緹能多年來付出，歡迎以後常來台灣走走，也期待未來台美關係不斷提升，透過各領域合作，共同創造更豐富成果。