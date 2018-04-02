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總統官邸清槍誤擊 國安局：隨扈未徹夜打電動

2018-04-02 11:38中央社 台北2日電

立法委員今天針對總統蔡英文官邸去年底傳槍響一案質詢，國安局特勤中心表示，王姓上尉連夜搭車北上，非外傳的打電動、感情因素所致，清槍造成誤擊主要是未明確檢查藥室有無子彈。

一名王姓上尉去年12月在蔡總統「永和官邸」警衛室未依清槍程序清槍，不慎造成子彈誤擊發，引起議論。

國安局、警政署及國防部上午赴立法院外交及國防委員會，以「我國元首維安執行現況、特勤人員訓練、維安情資蒐集，與陳抗維安執行策略」為題進行專案報告，並備質詢。

國安局特勤中心副指揮官周廣齊表示，肇事的王姓上尉當天連夜搭車北上，並沒有外傳因打電動、約會導致精神不濟，而會發生誤擊，主要是在清槍程序中，未明確檢查「藥室有無子彈」，目前已調回特勤中心實施再考核、再教育。

民進黨籍立委羅致政質詢，是否會為此逼退王姓上尉。周廣齊回應，發生此事王姓上尉相當自責，國安局不會逼退他，不但給他機會還會持續給予鼓勵，並將他的案例作宣教。

羅致政也列舉去年元首維安7項疏失，包括去年3月反年改團體攀爬蔡總統官邸圍牆、6月反年改人士掌握蔡總統赴資通電軍指揮部未公開行程、6月蔡總統赴政戰學校車隊遭攔、8月總統府憲兵遭砍、8月反年改世大運鬧場、11月蔡總統官邸遭潑漆、12月蔡總統官邸清槍誤擊。

周廣齊坦言，這些問題會發生都是人為疏失，都有對此檢討，也看過檢討報告；至於為何總統未公開行程遭反年改人士掌握。國安局副局長周美伍回應，行程牽扯到多個單位，日後會把通報時間縮短，但這兩年來沒有因為類似情事，懲處國安人員。

國安局羅致政陳抗

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