農業金庫7千億擬投入ODA 親民黨批：零計畫的賭局

2018-04-02 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



立法院財政委員會今年3月19日通過民進黨立委鍾佳濱提案「為利全國農業金庫跨足新南向業務」，要求金管會與農委會共同研議修法，協助農業金庫設立「國際金融業務分行(OBU)」，後來金管會也照案通過。政府打算將全國農業金庫近7000億資金投入ODA(Official Development Assistance, 政府開發援助)計畫，藉此推動新南向政策。親民黨團今日指出，ODA本身的計劃完全是零，詳細作法與評估標準也是零，甚至資金來源與預算監督也令人質疑，等於將人民的錢當作免費的賭資去操作及高風險的賭局，認為民進黨政府是背棄全國人民的期望。

親民黨團總召李鴻鈞表示，農業金庫因放款率低迷，所以想藉由ODA來改善體質，但這之中有許多疑點，包含政府為何不改善放貸機制，卻想透過風險更高的國際放貸來調整；以及政府有圖利特定廠商的嫌疑；因外交政策考量而啟動的工程案最後卻出包。

親民黨立委周陳秀霞表示，將農業金庫的資金投入ODA這政策本身就是風險，本應在商言商的場合加入政治風險後，讓這計畫更增添許多不確定因素，農業金庫當初設立的初衷是為了幫助整頓農會的放貸亂象，讓農漁民的資金可獲得妥善管理，但政府卻打算任意動用這些錢，讓農民辛苦血汗錢被迫承擔巨大風險。

無盟立委高金素梅表示，ODA從去年吵到今年，越來越多委員發現其中風險，同時之前在財政委員會也提出這項計畫案的質疑，而行政院至今仍無法提出完整計劃案，僅提供一份簡報資料做說明，每一次的質詢中，沒有一個官員能明確說明參與部會究竟扮演什麼角色。