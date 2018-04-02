蔡總統行程屢遭洩露查不到洩密 綠委批國安局無能無心

2018-04-02 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡總統視導部隊的機密行程，屢次遭到反年改團體掌握，有立委上午詢問國安局，是否掌握洩密來源，有無人被移送或懲處？國安局表示，此事部分在國安局權責以外，並涉及司法調查，但目前沒有。立委批評國安局，不是無能就是無心去查。而去年總統車隊在北投復興崗遭反年改人士攔停，國安局副局長周美伍證實，有業管人員因此遭到處分。

周美伍上午率特勤中心副指揮官周廣齊等官員列席立法院外交及國防委員會，就「我國元首維安執行現況、特勤人員訓練、維安情資蒐集，與陳抗維安執行策略」實施專題報告。民進黨立委羅致政質詢表示，國安局今日書面報告中，指今年（107）至今已經執行特種勤務超過3000場次，總計動用兵、警力達16萬餘人次。周廣齊澄清，這所有場次包括所有現任與卸任正副總統的維安工作。

羅致政進一步表示，「馬英九到處趴趴走、吳敦義（前副總統）行程，也算到裡面？」周廣齊回應說：也算。羅致政說，此報告容易誤導外界，以為今年3個月就有這麼多場次，且都算到蔡英文總統與陳副總統頭上。

羅致政表示，蔡總統維安存在系統性維安漏洞，包括反年改人士竟然可到官邸攀圍牆，而總統出席未公開的資通電軍指揮部成立竟遭人抗議，政戰學校總統車隊遭攔等案。特勤中心應整頓系統性鬆馳的問題，他追問，國安局內部是否清查，為什麼反年改者知道總統要去資通電指揮部？

周廣齊回應說，此行程牽扯的單位比較多，國安局有查，所有不公開行程若警覺到有洩漏，都會查。國安局副局長陳國恩則表示，總統到任一地方在勤務下當地會有很多人知道。「有些事如果在部隊裡...」。

羅致政追問，兩年來國安局有無破獲任一洩露總統行程或進行懲處？國安局表示，此事部分在國安局權責以外，並涉及司法調查但目前沒有。羅致政表示，反正洩密都不會有事。目前沒有一案被查出，沒人被移送甚至被懲處。總統到資通電指揮部機密行程，竟被掌握，而且是被反年改這樣傳，竟然查不到，這是管理很大問題，國安局竟然查不到，不是無能就是無心去查。連洩密都查不到，抓不到誰在洩密，洞補不起來。總統維安堪慮。