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諾貝爾得主也造假！醫界：國際對台灣論文打大問號

距小英50公尺擊發實彈 肇事警衛官很懊悔

2018-04-02 10:32聯合報 記者洪哲政╱即時報導

「鏡週刊」報導，去年12月初，總統官邸一名年約30歲的王姓憲兵上尉警衛官，在勤務大樓進行例行訓練後清槍，未依程序將克拉克手槍卸除彈匣，意外擊發子彈。當時，蔡英文總統正在官邸辦公，距離誤擊發子彈的勤務大樓只有50公尺，幸好未發生意外，媒體報導王姓警衛官前一晚徹夜打電動，精神不濟所致。

對此，特勤中心副指揮官周廣齊上午強調，此案純為清槍程序不夠落實，否認有警衛官打電動一節。他說，王姓警衛官目前仍然在役，只是調往外圍服勤，而特勤中心不會逼退他，反而會鼓勵他繼續服役。

國安局官員上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國元首維安執行現況、特勤人員訓練、維安情資蒐集，與陳抗維安執行策略」實施專題報告，周廣齊搭配清槍程序的影片說明警衛官擊發實彈案時表示，去年12月中旬，中和警衛室例行勤教後約8時20分，全員在指揮大樓前集合清槍，王姓上尉清槍不慎誤擊，子彈擊中指揮部大樓外牆，沒有造成人員傷亡或裝備損傷，但已造成不慎擊發的憾事。周廣齊說，事發後警衛官感到懊悔，既造成單位形象受損，家人也不諒解，單位已予以鼓勵。

周廣齊說，此肇因清槍程序的不夠落實，並非媒體所載前一晚打電動玩具，精神不濟所造成。他表示，王姓警衛官之所以擊發實彈，是在他清槍時拉滑套兩次後，未確實審視槍膛藥室內有無子彈，這是不正常的操成程序。周廣齊說，當日王員立即調離現職，並依規定實施行政處分。精進作為有4項：1.嚴格械彈使用紀律；2.落實內部安全管考；3.加強分層負責的管控；4.嚴格執行操作程序。

而針對國安局報告中指出，今年（107）至今已經執行特種勤務超過3000場次，總計動用兵、警力達16萬餘人次。周廣齊澄清，這所有場次包括所有現任與卸任正副總統的維安工作，民進黨立委羅致政說這也包括馬前總統與吳敦義前副總統的維安，周表示認同。

國安局官員上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國元首維安執行現況、特勤人員訓練...
國安局官員上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國元首維安執行現況、特勤人員訓練、維安情資蒐集，與陳抗維安執行策略」實施專題報告，特勤中心副指揮官周廣齊(如圖)搭配清槍程序的影片說明警衛官擊發實彈案。翻攝立法院直播畫面
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國安局官員上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國元首維安執行現況、特勤人員訓練...
國安局官員上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國元首維安執行現況、特勤人員訓練、維安情資蒐集，與陳抗維安執行策略」實施專題報告，特勤中心副指揮官周廣齊搭配清槍程序的影片說明警衛官擊發實彈案。翻攝立法院直播畫面
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國安局吳敦義陳抗

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