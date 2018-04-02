距小英50公尺擊發實彈 肇事警衛官很懊悔

2018-04-02 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



「鏡週刊」報導，去年12月初，總統官邸一名年約30歲的王姓憲兵上尉警衛官，在勤務大樓進行例行訓練後清槍，未依程序將克拉克手槍卸除彈匣，意外擊發子彈。當時，蔡英文總統正在官邸辦公，距離誤擊發子彈的勤務大樓只有50公尺，幸好未發生意外，媒體報導王姓警衛官前一晚徹夜打電動，精神不濟所致。

對此，特勤中心副指揮官周廣齊上午強調，此案純為清槍程序不夠落實，否認有警衛官打電動一節。他說，王姓警衛官目前仍然在役，只是調往外圍服勤，而特勤中心不會逼退他，反而會鼓勵他繼續服役。

國安局官員上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國元首維安執行現況、特勤人員訓練、維安情資蒐集，與陳抗維安執行策略」實施專題報告，周廣齊搭配清槍程序的影片說明警衛官擊發實彈案時表示，去年12月中旬，中和警衛室例行勤教後約8時20分，全員在指揮大樓前集合清槍，王姓上尉清槍不慎誤擊，子彈擊中指揮部大樓外牆，沒有造成人員傷亡或裝備損傷，但已造成不慎擊發的憾事。周廣齊說，事發後警衛官感到懊悔，既造成單位形象受損，家人也不諒解，單位已予以鼓勵。

周廣齊說，此肇因清槍程序的不夠落實，並非媒體所載前一晚打電動玩具，精神不濟所造成。他表示，王姓警衛官之所以擊發實彈，是在他清槍時拉滑套兩次後，未確實審視槍膛藥室內有無子彈，這是不正常的操成程序。周廣齊說，當日王員立即調離現職，並依規定實施行政處分。精進作為有4項：1.嚴格械彈使用紀律；2.落實內部安全管考；3.加強分層負責的管控；4.嚴格執行操作程序。