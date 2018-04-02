中選會：時代力量、社民黨勞基法複決公投 都放棄連署

2018-04-02 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



中選會主委陳英鈐。記者徐偉真/攝影 分享 facebook 中選會主委陳英鈐今天表示，新的公投法今年1月3日上路至今，就已經有14個公投提案，目前已經通過5件、2件正在查核中，而社民黨和時代力量關於勞基法修法的公投，目前都已放棄連署。至於其他提案會不會達成約28萬的連署人數綁年底大選，陳英鈐說，只要能達到這個門檻，中選會一定全力協助他們完成權利。

社會民主黨和數個工會、學生團體成立「不要過勞公投連線」，並發起公投複決連署，要退回1月31日總統所公布全部的勞基法增訂及修正條文，時代力量也發起廢止新修的勞基法的條文。

陳英鈐今天到立法院內政委會就現行公投制度運作檢討進行專題報告，陳英鈐會前受訪時表示，新的公民投票法的主要精神是「一好、三公、人民作主」，指的是建立好的治理架構，透過公平、公正、公開的精神，讓人民作主。

陳英鈐說，新的公投法上路至今約三個月，已經有14個公投提案，人民參與意願相當高，中選會也樂觀其成、全力以赴，希望在新的公投法架構下，人民可以真正實現自主，目前已有14件，已經通過5件、2件正在查核中，從數字上看，現在的做法完全符合新公投法的精神，是站在輔助的精神來協助人民實現公民投票的權利。

國民黨副主席郝龍斌領銜提出的「反核災區食品進口」公投案與幸福盟理事長曾獻瑩領銜提出的「國民教育不實施同志教育」全國性公投案，中選會都要召開聽證會；國民黨和幸福盟質疑是政治力介入、公投審議委員會「借屍還魂」。

陳英鈐說，就目前通過的案例而言，聽證不一定會駁回，甚至目前聽證的結果都還是協助補正、通過，各界應該要擺脫過去「鳥籠公投」的精神，現在的運作跟過去完全不一樣，過去12年有17件公投案，只有6件能真正公投，還有2件是總統交付的，人民提案的只有4件，其他大部分都駁回或無疾而終。

陳英鈐說，在新的公投法下，中選會是輔助的角色，聽證會是希望釐清提案人的真意，還有避免提案牴觸憲法、大法官解釋，或是其他法定限制，像是一案一事項、兩年內已經有公投，或者是提案意旨不夠清楚時，中選會站在輔導立場，請專家學者出席發表意見，當然提案人本身也可以邀請專家學者，就是否牴觸公投法的問題來釐清。