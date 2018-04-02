賴揆二訪中興新村 將談首都減壓

2018-04-02 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



行政院長賴清德清明連假將訪中台灣，再拋首都減壓議題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年底選戰迫近，行政院長賴清德利用清明連假視察兩大政策重點，一是攸關民進黨客家政策及競選政見的「台三線客庄浪漫大道」，另一個則是中興新村園區與閒置官舍的活化再利用。相關人士表示，中興新村如何活化，部分中央部會進駐以讓首都減壓，也是選項之一。

賴清德日前曾在立法院備詢時表示，在籌編明年台灣省政府預算時，希望省政府的預算是空的，因此，賴清德繼去年十月首度視察中興新村，六日將再次視察並夜宿中興新村，並就園區活化再利用計畫概要進行盤點。

不過，研議首都減壓是否就是遷都？政院高層澄清，首都減壓與遷都是兩回事。相關人士表示，首都減壓意即部分中央部會往中部遷移，中興新村現有官舍是選項之一；同樣的，中興新村活化作為何種用途，部分中央部會進駐也是選項之一。

根據過去賴清德提出的「遷都大台中」主張，則是把行政院遷到中興新村、立法院遷到霧峰的台灣省議會，以讓台北市減壓，進而達到南北平衡、中部崛起。

在浪漫台三線的部分，據了解，賴清德六日上午將先到桃園，走訪去年動工的鍾肇政文學生活園區，了解目前執行進度，再到新竹縣橫山鄉推廣浪漫台三線的工作站，拜訪當地青年活動的概況，接著到新竹縣峨眉鄉湖光村十二寮，拜訪當地一處推動社區共享服務的「免費商店．共食廚房」，最後到苗栗縣頭份的有機茶園。

政院人士表示，浪漫台三線是蔡英文總統的競選政見，民進黨上任後推動後，已有更多青年返鄉，政府相對也投入更多軟硬體的資源；有別於以往資源下去事後追蹤，現在是每項工作計畫，從頭到尾都與當地、專業人士共同討論規劃並執行。如今計畫也擴及到台三線外圍，把政策效應向外延伸。

他強調，不少台三線的政策，下半年會陸續有成果呈現出來，將帶動客家聚落發展。至於政策帶動的政治利益，並非政策的主要目的，院長視察主要就是了解執行進度。

中興新村未來「賴揆對這件事很認真」

【記者張家樂／南投報導】行政院長賴清德將再視察中興新村，研議如何活化，「中興新村榮景促進會理事長」史祝賢說，精省後，政府先後提出大學城、國際會議中心和Long Stay 等構想，但後來都不了之，希望這次會是真的。

史祝賢說，賴清德上任第一個月就來中興新村訪視，且很仔細地看過中興醫院、省府單身宿舍；前行政院長林全卸任前，把中興新村的北、中核心，從中科撥給國產署，但賴清德上任後，這項變動暫緩。國家發展委員會主委陳美伶每個月都到中興新村主持會議，討論中興新村未來的走向，這項會議很低調、又都有結論，他感受到，賴清德對這件事很認真。