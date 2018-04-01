留才 政院促調高非直轄市副局長等官員職等

2018-04-01 23:05 中央社 台北1日電



行政院長賴清德為解決地方政府官員職等不一問題，日前親自拜會考試院長伍錦霖，政院並正式行文考試院，建議地方政府科長與副局處長職等可比照直轄市，只待考試院通過。

賴清德去年在年終記者會時表示，有感於非直轄市的縣市有缺人、缺錢的問題，人口不斷流失，今年的三大施政目標之一是「均衡台灣」，要幫地方留住人才，就要解決直轄市跟非直轄市間，公務員同一職務卻不同職等的問題。

賴清德當時指出，例如台南市是直轄市，科長是九職等，隔壁的嘉義縣不是直轄市，處長跟副處長才九職等，科長七到八職等，所以人才留不住，會跑到直轄市來升等。

行政院人事行政總處人事長施能傑晚間接受中央社訪問時表示，行政院3月間已將「職務列等調整建議案」行文考試院，具體建議非直轄市的副局處長職等由九職等調整為九到十職等，科長則由八職等調整為八到九職等。

施能傑說，因為地方政府的局處長多為政治任命，政院建議的副局處長跟科長，是文官體系的兩個關鍵職位，若能比照直轄市職等，將有助於留住人才。

施能傑表示，賴清德為此事已親自拜會伍錦霖溝通，由於考試院為合議制，希望能獲得考試委員支持，儘速獲得通過。

銓敘部官員告訴中央社記者，銓敘部已在上週將「職務列等調整建議案」送考試院，待考試院審查通過後實施。