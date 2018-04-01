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獨派嗆聲丟鞋 員警備傘護柯文哲

2018-04-01 23:59聯合報 記者楊正海陳靖宜／台北報導

獨派嗆聲如影隨形，台北市長柯文哲活動，警方高度戒備；圖右二為日前被飛鞋砸中的隨扈...
獨派嗆聲如影隨形，台北市長柯文哲活動，警方高度戒備；圖右二為日前被飛鞋砸中的隨扈。 記者陳靖宜／攝影
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台北市長柯文哲下令拆公投盟帳篷，引發獨派人士丟鞋嗆聲「如影隨形」。柯文哲昨天的4個行程被獨派掌握3個，並貼在臉書公布，警方如臨大敵，活動現場都加派警力，昨天大熱天，員警也準備雨傘，以防「飛天鞋」，所幸昨天活動未見獨派抗議。

柯文哲昨天第一個行程前往市立動物園參加兒童月活動，現場警力明顯增加，有不少員警手拿雨傘。媒體詢訪，警方備傘是否為了防鞋襲，柯文哲說，有準備傘嗎？他不知道；如果法律訂出來，大家就要遵守，訂法律擺在那裡大家都不遵守，「那這國家爛掉了」。

柯文哲昨天第三個行程是出席台北杜鵑花季大安森林公園野餐音樂會，也是唯一未被台灣國辦公室盯上的行程，且活動現場寬闊，人潮可從四面八方到達會場，員警分布在會場音樂台四周，高度戒備。

柯文哲最後一個活動到兒童新樂園，參加台北歡樂兒童節暨水果冰淇淋20周年系列活動，原本規畫座車開到大門，柯再步行進入，但前3個行程都不見獨派人士，警方不敢大意，臨時將下車地點改至側門，再讓柯下車，嚴防被突襲。

柯文哲前天在治安會議上向警察局長、督察長及14分局長、3大隊長等高階警察主官下令「二不一要」：減少不必要應酬、不拿錢與受邀吃飯一定要先搞清楚是誰埋單。柯文哲昨說，「這是基本常識，不是要求」，且在風紀問題方面，警察局相對其他局處改善的比例較不明顯。

柯：外星人也是人

有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮前天批評，民進黨中央若禮讓柯文哲就是提名外星人，難道立委姚文智跟她都不是人嗎？柯文哲昨忍不住「嘖」了一聲說，「外星人也是人啊」，他努力做好自己的事情就好了。

柯文哲昨出席「城南有意思」活動時，文化總會諮詢委員會召集人吳靜吉說，柯講話時太陽非常大，但他講話時太陽就越來越下來。柯則在一旁大笑說，「欸，我真命天子」。

柯文哲警察大安森林公園呂秀蓮姚文智

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