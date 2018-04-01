年金改革用漫畫溝通 陳副總統：效果好

2018-04-01 19:10 中央社 台北1日電



副總統陳建仁。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 全國兒童聯想畫展首度在總統府展出，副總統陳建仁今天表示，畫畫比語言文字更好溝通，因此去年他在做年金改革溝通時，畫了幾個漫畫溝通年改，沒想到效果很好。

台中市每年舉辦「全國兒童聯想創作畫比賽」，至今25年共收到全台超過210萬件參賽作品，今年4月1日到6月29日，兒童聯想畫展首度赴總統府，展出去年第25屆各年級獲獎作品前3名的畫作。

陳副總統今天在總統府內接見「『第25屆全國兒童聯想創作畫比賽得獎作品展』參展兒童、家長暨策展單位」。

陳副總統說，再過幾天就是兒童節，今天非常高興看到這麼多小畫家到總統府舉辦為期3個月的「全國兒童聯想畫展」，這是一個非常有意義的繪畫競賽，從線條、幾何圖形，讓孩子自由發揮成畫作。

陳副總統笑說，他畫畫畫得比小朋友都還差，但他覺得畫畫比語言文字更好溝通，因此去年他在做年金改革溝通時，畫了幾個漫畫溝通年改，沒想到效果很好，告訴大家年金再不改就很麻煩、要懸崖勒馬。

陳副總統除了感謝家長及學校老師的付出與努力，也肯定台中市政府舉辦並支持孩子參與這樣的創作活動，過去25年以來，每年要寄出50萬份畫紙，是相當不容易的堅持。

陳副總應統表示，上天給了人類智慧，其中最可貴的便是的想像力，愛因斯坦非常有名的一句話：「想像力比知識更重要（Imagination is more important than knowledge）」因此，在兒童節前，他希望將這句話送給全國的小朋友、大朋友、父母親及教育工作者。

陳副總統說，想像力既是科學也是藝術的源頭，因為有想像力，才能超越視線所及的一切生活經驗，讓人類文明不斷地進步，雖然隨著年紀的增長，社會化的過程，成人的想像力有時候會不如小朋友，但成人還是有責任鼓勵孩子大膽發揮想像力，保持高度的好奇心，繼續活用想像力，生活才能多彩多姿。