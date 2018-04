年金改革用漫畫溝通 陳副總統:效果好

2018-04-01 19:10 中央社 台北1日電



副總統陳建仁。 圖/聯合報系資料照 分享 facebook 全國兒童聯想畫展首度在總統府展出,副總統陳建仁今天表示,畫畫比語言文字更好溝通,因此去年他在做年金改革溝通時,畫了幾個漫畫溝通年改,沒想到效果很好。

台中市每年舉辦「全國兒童聯想創作畫比賽」,至今25年共收到全台超過210萬件參賽作品,今年4月1日到6月29日,兒童聯想畫展首度赴總統府,展出去年第25屆各年級獲獎作品前3名的畫作。

陳副總統今天在總統府內接見「『第25屆全國兒童聯想創作畫比賽得獎作品展』參展兒童、家長暨策展單位」。

陳副總統說,再過幾天就是兒童節,今天非常高興看到這麼多小畫家到總統府舉辦為期3個月的「全國兒童聯想畫展」,這是一個非常有意義的繪畫競賽,從線條、幾何圖形,讓孩子自由發揮成畫作。

陳副總統笑說,他畫畫畫得比小朋友都還差,但他覺得畫畫比語言文字更好溝通,因此去年他在做年金改革溝通時,畫了幾個漫畫溝通年改,沒想到效果很好,告訴大家年金再不改就很麻煩、要懸崖勒馬。

陳副總統除了感謝家長及學校老師的付出與努力,也肯定台中市政府舉辦並支持孩子參與這樣的創作活動,過去25年以來,每年要寄出50萬份畫紙,是相當不容易的堅持。

陳副總應統表示,上天給了人類智慧,其中最可貴的便是的想像力,愛因斯坦非常有名的一句話:「想像力比知識更重要(Imagination is more important than knowledge)」因此,在兒童節前,他希望將這句話送給全國的小朋友、大朋友、父母親及教育工作者。

陳副總統說,想像力既是科學也是藝術的源頭,因為有想像力,才能超越視線所及的一切生活經驗,讓人類文明不斷地進步,雖然隨著年紀的增長,社會化的過程,成人的想像力有時候會不如小朋友,但成人還是有責任鼓勵孩子大膽發揮想像力,保持高度的好奇心,繼續活用想像力,生活才能多彩多姿。