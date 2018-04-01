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這要怎麼住人？ 家被19墳墓包圍 婦人心驚驚

蔡英文春祭不祭英烈 李艷秋：我們不要的中共收下了

2018-04-01 16:09聯合報 記者洪哲政╱即時報導

資深媒體人李艷秋。翻攝李艷秋新聞夜總會粉絲頁
資深媒體人李艷秋。翻攝李艷秋新聞夜總會粉絲頁
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蔡英文總統今年將李扁馬任內行之有年的「中華民國XX年中樞紀念革命先烈暨春祭忠烈殉職人員典禮」，改為「中華民國XX年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」，用先祖取代革命先烈。資深媒體人李艷秋説，「我們不要的，老共收下了，不但收下，還把民國烈士變成他們的共和國烈士。」

李艷秋今天以「你不要的，他們收了」為題在臉書粉絲專頁發文表示，蔡英文將李扁馬任內行之有年的「中華民國XX年中樞紀念革命先烈暨春祭忠烈殉職人員典禮」，改為「中華民國XX年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」，用先祖取代革命先烈，基本上這個儀式只是清明祭祀的延伸，不再跟329黃花崗起義有關連。下一步，應該將儀式改在淸明節，用西元取代民國吧？！沒有黃花崗，就沒有武昌起義，革命烈士建立中華民國這類的歷史，就可以歸為天方夜談了。

李艷秋說，她很贊成蔡總統的作法，本來票多就可以任性呀！多數人選出的總統，就該照著選民的意願做，難道每年都要在獨派的叫駡中，繼續跟在馬屁股後面，祭拜那些豪不相干的所謂革命烈士嗎？

「只不過，你不再祭英烈，烈士們魂歸何處呢？」

這倒不用操心⋯

今年3/29之後的周末，她站在廣州黃花崗七十二烈士墓前，看著一波波湧來致祭的人群。他們全是青年學生，備好花圈和白菊，拿出自己寫的祭文朗讀，黙哀、鞠躬，老師現場講述烈士事蹟。

「我們不要的，老共收下了，不但收下，還把民國烈士變成他們的共和國烈士。」

李艷秋說，這招挺毒，不能幹掉中華民國，就從建國的歷史源頭直接接收。好在台灣有蔡英文，她的想法與老共不謀而和，讓他們省不少事。

李艷秋認為，蔡總統看到「中」就倒胃口，要除之而後快，這件事她作主，因為她票多，這是民主選舉的ABC；不過蔡總統就任快兩年，只見她這也不要，那也不要，就沒告訴我們她要什麼？這邊砍，那邊殺，就沒告訴我們砍殺完之後，台灣還剩什麼？

跟著這麼一個沒有方向的舵手，真為台灣的年輕人著急。

李艷秋呼籲：總統，別盡把時間花在取消祭拜革命先烈這種小鼻子小眼睛的事上吧！好好告訴台灣的年輕人，妳要把船開往哪裡？是獨立？成為美國託管地？或邀日本二度殖民？別以為現在年輕人天然獨，生存競爭迫使他們選擇西進讀書就業，到時候妳的建國大業找得到七十二烈士嗎？

李艷秋表示，「七十二健兒，酷戰春雲湛碧血：四百兆國子，愁看秋雨濕黃花。」107年前，年輕人碧血染黃花，建立了一個新的政權；蔡政府若要台獨建國，就不該隱藏他們的故事，更應該把烈士的精神發揚光大，做為年輕人的「思想教育」，要台灣年輕人有效法的偶像，這就是「革命先烈」最大的價值。「問題是，妳能嗎？」

李艷秋蔡英文

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