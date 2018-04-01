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兩岸關係「無政府」 學者：陸委會被當空氣還自取其辱

2018-04-01 15:34聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

中國銀行日前傳出將招收在陸台灣應屆畢業生。陸委會31日深夜表示，中國銀行由中國大陸官方持有絕大部份股份，屬於台人禁止任職或為其成員的中國大陸黨政軍機關（構）、團體。淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪表示，台灣兩岸關係是無政府狀態。陸委會現在放狠話，不是將來等著自取其辱嗎？

對岸金融業者對台灣人才招手，中國銀行上海、江蘇等五家分行將招聘在大陸就讀的台灣應屆畢業生，有別於以往在陸台生只能進外商銀行服務。不過，陸委會昨(31日)深夜發聲明，明確禁止。原因是中國銀行由大陸官方持有絕大部份股份，屬於台人禁止任職或為其成員的大陸黨政軍機關（構）、團體。並強調如具體個案事實有涉及國家認同或基本忠誠度、對台統戰工作或有妨害國家安全或利益之虞等原則，則應認定有違兩岸條例第33條規定。

包正豪今天以「自欺欺人的陸委會」為題在臉書發文表示，官方版的兩岸關係，已經降到冰點以下，基本上是老死不相往來的局面。對於基本教義派和覺醒青年與公共知識份子，這是好事，反正這些人活在自己想像的世界裡面，也沒意願/機會/本事去。

「對於政府，問題比較大。」包正豪說，無論是陸委會或海基會，乃至於行政院和總統府，所有官方半官方機構都被「無視」，當成空氣，老共直接越過官方體系面對台灣民眾。所以酸一點的說法是，兩岸關係現在是無政府狀態。

他認為，既然無政府，陸委會要怎樣懲罰？除了極少數幹到高層位置被媒體爆出姓名的人外，陸委會連名單都掌握不了，現在放狠話，不是將來等著自取其辱嗎？「嫦娥應悔偷靈藥，不知道鐵絲網後的那位，後悔了沒？」

淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪。 圖／截自包正豪臉書
淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪。 圖／截自包正豪臉書
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陸委會中國銀行包正豪

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